В Раде утвердили проект бюджета Украины на 2024 год

В США рассказали, как изменятся границы Украины

Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

«Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.