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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 12:42

    В Раде утвердили проект бюджета Украины на 2024 год

    Депутат: Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год, принять его должны до 20 ноября, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

    По его словам, бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Железняк добавил, что это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу, и в целом по выводам комитета, затем их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что расходы Украины на финансирование бюджета 2024 года покрыты Западом всего на треть, об остальных вложениях нужно договариваться.

    14 октября 2023, 15:39
    В США рассказали, как изменятся границы Украины

    Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

    Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

    Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

    «Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

    Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.

    Коментарии (25)
    14 октября 2023, 14:59
    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    Коментарии (30)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (8)
    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (11)
    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 14:06
    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому

    Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского

    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал.

    В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».

    Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».

    Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

    В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.

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    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 15:55
    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Польшей стоящей перед польскими властями задачей учитывать настроение избирателей в преддверии выборов в парламент страны.

    По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей перед выборами, передает ТАСС.

    Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.

    Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 04:58
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью, заявили в министерстве обороны России.

    В Telegram-канале сообщается, что два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью и уничтожены в воздухе.

    Напомним, над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

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    14 октября 2023, 17:55
    Арестович призвал к смене власти на Украине

    Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Украины «исчерпало пределы своей компетенции», загнало страну в тупик, необходимо провести выборы, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович(внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

    Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

    Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

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    14 октября 2023, 16:42
    Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

    Глава МИД Украины Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

    Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину
    @ imago images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь вернуть сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украину.

    В интервью телеканалу «1+1» Кулеба заявил, что позвонил Блинкену и попросил его помочь открыть возобновить работу McDonald's на Украине, после того, как увидел, что все рестораны этой сети закрыты в стране, передает РИА «Новости».

    «И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?» – рассказал Кулеба, добавив, что личного мотива не было, потому что он сам не ест в McDonald's.

    Он считает, что закрытие этой сети на Украине было несправедливым, а присутствие McDonald's в любой стране – это сигнал инвесторам, работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности МИД Украины.

    Ранее Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Глава украинского МИД рассказал Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 21:51
    Al Khaleej: Подготовка к зиме ВС России держат Зеленского в неопределенности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывает в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России, пишет арабская газета Al Khaleej.

    Зеленский вместе с НАТО не знает, что принесет будущая зима, учитывая подготовку ВС России и планы Минобороны на фронтах, передает RT.

    Ранее британский журнал Spectator написал, что Киев забил тревогу из-за начала наступления ВС России по всей линии фронта.

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    14 октября 2023, 13:48
    Глава JPMorgan предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Глава JPMorgan Даймон предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Tекст: Александра Юдина

    Один из крупнейших банков мира JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю в связи с рисками, связанными с конфликтами на Украине и Израиля с ХАМАС, заявил гендиректор банка Джейми Даймон.

    По его словам, в данный момент происходит, вероятно, самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия, мир надеется на лучшее, но готовит компанию к широкому спектру развития событий, передает РБК.

    Даймон отметил, что руководители американских банков «карабкаются по стене беспокойства», в частности, банк JPMorgan проводит по сто стресс-тестов в неделю.

    Аналитики банка при этом указали, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка – замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.

    Как добавил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования», Рэй Далио, война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов, а также еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».

    Коментарии (4)
    14 октября 2023, 18:38
    Беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами ЕР в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами «Единой России» атаковал украинский БПЛА, пострадавших нет, сообщили в администрации региона.

    В сообщении администрации Харьковской области в Telegram-канале уточняется, что во время выполнения гуманитарной миссии сотрудники ВГА и активисты «Единой России» попали под удар беспилотника ВСУ, пострадавших нет.

    Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотника над Белгородской областью.

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