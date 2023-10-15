Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
В Раде утвердили проект бюджета Украины на 2024 год
Депутат: Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год
Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год, принять его должны до 20 ноября, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
По его словам, бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Железняк добавил, что это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу, и в целом по выводам комитета, затем их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование, передает РИА «Новости».
Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что расходы Украины на финансирование бюджета 2024 года покрыты Западом всего на треть, об остальных вложениях нужно договариваться.