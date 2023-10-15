Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
В Венгрии рассказали, из-за чего политиков в ЕС объявляют «агентами Кремля»
Глава МИД Венгрии Сийярто: «Агентами Кремля» могут назвать политиков с отличающимся от мейнстрима мнением
Если мнение какого-либо политика в Евросоюзе не соответствует мнению либерального большинства, то его будут воспринимать как «кремлевского пропагандиста» или «российского шпиона», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как указал Сийярто, если мнение политика на 110% не совпадает с «либеральным мейнстримом», то он на него сразу же смотрят как на «путиниста», «российского шпиона» или «кремлевского пропагандиста». Поэтому, по его словам, в ЕС стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы или проблемы, которые связаны с долгосрочным влиянием на будущее Европы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Будапешт уверен в том, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. «Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально», – уточнил Сийярто.
Министр отметил, что в ЕС было сложно вести «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам» еще до конфликта на Украине, но после обострения ситуации в феврале прошлого года «это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма».
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопрос закарпатских венгров.