В Венгрии рассказали, из-за чего политиков в ЕС объявляют «агентами Кремля»

Глава МИД Венгрии Сийярто: «Агентами Кремля» могут назвать политиков с отличающимся от мейнстрима мнением

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Сийярто, если мнение политика на 110% не совпадает с «либеральным мейнстримом», то он на него сразу же смотрят как на «путиниста», «российского шпиона» или «кремлевского пропагандиста». Поэтому, по его словам, в ЕС стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы или проблемы, которые связаны с долгосрочным влиянием на будущее Европы, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Будапешт уверен в том, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. «Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально», – уточнил Сийярто.

Министр отметил, что в ЕС было сложно вести «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам» еще до конфликта на Украине, но после обострения ситуации в феврале прошлого года «это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопрос закарпатских венгров.