Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
FT: Иностранцев в Газе не пропустили на КПП на границе с Египтом
FT: Иностранцам не разрешили уехать из сектора Газа через КПП «Рафах»
Ни одному иностранному гражданину пока не разрешили покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает газета Financial Times.
Один из дипломатов сообщил, что люди вблизи КПП перемещаются «туда и обратно», но ни один из иностранцев не проехал в Египет, передает РИА «Новости».
Телеканал Al-Qahera News сообщил, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа.
Ранее США призвали американцев в Газе переместиться к КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Между тем, Израиль подготовился к масштабному наступлению «с воздуха, моря и земли».