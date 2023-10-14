FT: Иностранцев в Газе не пропустили на КПП на границе с Египтом

FT: Иностранцам не разрешили уехать из сектора Газа через КПП «Рафах»

Tекст: Вера Басилая

Один из дипломатов сообщил, что люди вблизи КПП перемещаются «туда и обратно», но ни один из иностранцев не проехал в Египет, передает РИА «Новости».

Телеканал Al-Qahera News сообщил, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа.

Ранее США призвали американцев в Газе переместиться к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Между тем, Израиль подготовился к масштабному наступлению «с воздуха, моря и земли».