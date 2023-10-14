США призвали американцев в Газе переместиться к КПП «Рафах» на границе с Египтом

Tекст: Вера Басилая

Чиновник отметил, что КПП может быть открыт «на очень ограниченный промежуток времени» без каких-либо объявлений.

Между тем, агентство France-Presse сообщило, что Египет и Израиль согласились открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и дать возможность выехать из сектора Газа гражданам США, передает ТАСС.

По данным портала Sada al-Balad, группы иностранцев, находящихся на территории Газы, направились к наземному переходу «Рафах», но проход через пункт остается закрытым со стороны сектора Газа.

Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.