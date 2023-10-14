Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.6 комментариев
Израиль отказался пропустить гуманитарную помощь из пяти стран в Газу
Посол Палестины: Израиль не пускает в Газу гуманитарную помощь из пяти стран
Израиль блокирует гуманитарную помощь из Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара, направленную в сектор Газа, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
Дипломат заявил, что в Газе – ужасная ситуация, уже 2 215 погибших, и не менее 8174 человека ранены. По его словам, израильтяне начали выгонять палестинцев с севера, открыв две дороги, и расстреляв беженцев на одной из них, в результате чего погибли 70 человек, передает ТАСС.
Нофаль также добавил, что люди в Газе остались без ничего: нет света и воды, холодно, в то время как Израиль не пропустил гуманитарную помощь из Иордании, Египета, ОАЭ, Турции, Катара. Груз остановился в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове.
Посол отметил, что власти Палестины выступают против убийств мирного населения и в секторе Газа, и в Израиле, и где- бы то ни было, а также призывают остановить войну.
Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших свои дома после призыва Израиля.
Также сообщалось, что жители сектора Газа вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита питьевой воды, что увеличивает риск заболеваний.
Между тем, Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.