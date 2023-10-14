Израиль отказался пропустить гуманитарную помощь из пяти стран в Газу

Посол Палестины: Израиль не пускает в Газу гуманитарную помощь из пяти стран

Tекст: Вера Басилая

Дипломат заявил, что в Газе – ужасная ситуация, уже 2 215 погибших, и не менее 8174 человека ранены. По его словам, израильтяне начали выгонять палестинцев с севера, открыв две дороги, и расстреляв беженцев на одной из них, в результате чего погибли 70 человек, передает ТАСС.

Нофаль также добавил, что люди в Газе остались без ничего: нет света и воды, холодно, в то время как Израиль не пропустил гуманитарную помощь из Иордании, Египета, ОАЭ, Турции, Катара. Груз остановился в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове.

Посол отметил, что власти Палестины выступают против убийств мирного населения и в секторе Газа, и в Израиле, и где- бы то ни было, а также призывают остановить войну.

Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших свои дома после призыва Израиля.

Также сообщалось, что жители сектора Газа вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита питьевой воды, что увеличивает риск заболеваний.

Между тем, Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.