В Москве подвели итоги Российской энергетической недели

Российская энергетическая неделя завершилась «битвой поколений»

Tекст: Валентина Григоренко

Мероприятие, в котором приняли участие более 2 тыс. молодых специалистов, студентов и школьников, руководителей органов власти, отраслевых компаний и вузов, проводилось Российским обществом «Знание» в рамках трека Знание.Лекторий.

В ходе пленарного заседания команды приглашенных гостей-экспертов в области энергетики в трех турах отвечали на вопросы, связанные с российской экономикой и энергетикой. Они дискутировали о том, какими компетенциями должен обладать отраслевой специалист будущего, что и почему важнее для сферы: экономическая эффективность или экологическая устойчивость, поддерживали или опровергали тезисы о запуске космических солнечных станций в России и возобновляемых источниках энергии.

Как указал Новак, все участники, собравшиеся здесь, уже в скором времени станут теми, кто будет развивать отечественный ТЭК. Он отметил, что Россия стремится к промышленному суверенитету, а для его достижения крайне важно развивать и поддерживать молодых амбициозных профессионалов. По его словам, такие мероприятия, как пленарное заседание, дают возможность обменяться опытом, услышать мнение и идеи будущих лидеров энергетической сферы.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил возрастающую роль ядерной энергетики в развитии энергоснабжения, а также акцентировал внимание участников на желанной картине будущего энергетического сотрудничества между Россией и Европой.

Со стороны экспертов к дискуссии также подключился гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и другие представители сферы.

В завершение «битвы поколений» состоялось награждение победителей федеральных и международных отраслевых конкурсов – Международного инженерного чемпионата CASE-IN, IT-чемпионата нефтяной отрасли, Молодежного глобального прогноза развития энергетики, Образовательного форума молодежи «РУК – это МЫ!», Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» и др.

На Молодежном дне РЭН также прошли интерактивные сессии, встречи руководителей отрасли и крупнейших компаний ТЭК с молодежью на традиционном круглом столе «ТЭК для молодежи», были представлены сильнейшие работы конкурса инженерных разработок.



