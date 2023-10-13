Эксперты рассказали о формировании единого стандарта наблюдения за ДЭГ

Эксперты рассказали о формировании единого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием

Tекст: Елизавета Шишкова

«Наблюдатели в регионах, где применялось электронное голосование, опираясь на этот список, могли убедиться, что голосование соответствует требованиям прозрачности, аудируемости и анонимности федеральной системы ДЭГ», – приводятся ее слова на сайте НОМ.

Булгакова подчеркнула, что ни одно цифровое внедрение в избирательный процесс не может проходить без участия и учета мнения общества.

«Хочу отдельно напомнить о процедуре внедрения системы дистанционного электронного голосования. На площадке Общественной палаты РФ широким экспертным представительством мы предложили включить норму, которая бы гарантировала осуществление общественного контроля за ДЭГ. Эта норма была включена и уже сегодня дает свои плоды – можно констатировать, что общественное наблюдение за дистанционным электронным голосованием в России состоялось», – сказала она.

Каждая новая технология придает определенный интерес со стороны общества, сообщила Булгакова. «Сегодня на повестке дня стоит вопрос о налаживании взаимодействий с ЦИК России в части создания определенных рекомендаций по ознакомлению с записями камер ночного видеонаблюдения – эти записи, которые не идут в трансляцию в Центры общественного наблюдения, но в то же время хранятся в избирательных комиссиях. Этот процесс будет способствовать обеспечению открытости и гласности избирательного процесса», – заключила Булгакова.

Член ЦИК, кандидат юридических наук Игорь Борисов сообщил, что в ходе выборов, проводимых в 2018 и 2023 году, за счет применения дистанционного электронного голосования увеличилась явка. «Явка выросла, но не в разы. Если в Европе явка падает, избиратели демонстрируют нигилизм или вообще не участвуют в голосовании, то в России с появлением ДЭГ поддерживается стабильно высокий процент участников избирательных процедур», – сказал он. «Сейчас мы пытаемся объяснять систему электронного голосования и работаем со всеми, кто заинтересован в этом, – и с общественниками, и с правозащитниками, и с представителями политических партий», – рассказал член ЦИК.

Говоря о мерах противодействия внешнему вмешательству в отечественные избирательные процессы, исполнительный директор российского фонда свободных выборов (РФСВ) Максим Лесков сообщил, что «вакциной» против этих технологий может стать четкая «диктатура законодательства», эффективная работа организаторов избирательного процесса, а также выстраивание грамотных отношений с гражданским обществом и средствами массовой информации.