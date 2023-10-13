Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин назвал СВО попыткой прекратить войну на Украине
Специальная военная операция является попыткой прекратить войну на Украине, которая была развязана в результате государственного переворота в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.
«Напомню, украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован госпереворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, с этого все началось. Наша спецоперация – это не начало войны, а попытка ее прекратить», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности.