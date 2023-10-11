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    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    17 комментариев
    11 октября 2023, 17:22

    Путин объяснил, почему Россия начала СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

    При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.


    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

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    11 октября 2023, 01:56
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории

    Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Сенатор призвала Зеленского уважать национальное меньшинство румын на Украине и вернуть Румынии территории. Она прокричала свои требования в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского.

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    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

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    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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    11 октября 2023, 03:46
    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.

    Коментарии (10)
    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 20:24
    Зеленский не дал гарантий Гросси относительно действий Киева против Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не обстреливать Запорожскую атомную электространцию, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, Зеленский лично обещал ему не обстреливать Запорожскую АЭС напрямую, сообщает The Guardian, передает РИА «Новости». Также украинский лидер сказал, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении», добавил глава МАГАТЭ.

    Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о трех неудачных попытках захватить Запорожскую АЭС.

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    11 октября 2023, 13:27
    Захарова рассказала об «оружии России» против генсека НАТО

    Захарова высмеяла слова генсека НАТО Столтенберга о якобы планах России использовать «зиму как оружие против Украины»

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует «использовать зиму как оружие против Украины».

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Столтенберг «и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

    «И только лето мы оставили для себя», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

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    11 октября 2023, 03:30
    В Австрии заявили о постепенном признании Западом провала контрнаступления ВСУ

    Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер после изучения доклада Минобороны Британии о ситуации на Украине.

    В беседе с немецким телеканалом N-TV он заявил, что согласно докладу британских военных, продвижение украинских войск с начала  так называемого украинского контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Но якобы это далеко не то, что было оперативной целью  – «прорыв к Азовскому морю» и заставить Москву сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    Райснер считает, что британцы пытаются по-новому интерпретировать эту историю, чтобы понести минимальный репутационный ущерб.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

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    11 октября 2023, 07:47
    NBC: В Конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

    NBC: Республиканцы в Палате представителей Конгресса США не одобрили объединение помощи Украине и Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически отнеслись к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю, сообщил телеканал NBC.

    По его сведениям, многие законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то скептически относятся к подобной инициативе, передает ТАСС.

    Так, Марджори Тейлор-Грин заявила, что не будет голосовать за финансирование Украины, а Израиль, по ее мнению, совершенно отдельный      вопрос.

    Как отмечает NBC, не одобряют объединение помощи Украине и Израилю и республиканцы, которые поддерживают оказание поддержки обеим странам. Член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон пояснил, что будет неправильно делать одну страну заложницей другой.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.

    До этого в США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.

    Между тем, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля, и для союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    10 октября 2023, 18:56
    Президент Мали поблагодарил Путина за оказанную Россией помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за помощь, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Разговор глав государств прошел во вторник по инициативе малийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    Политики таже обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в ходе саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Они подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    Гоита также выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь.

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    10 октября 2023, 22:07
    Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), следом – в Харьковской области, через несколько минут сигнал прозвучал в Днепропетровском регионе, передает РИА «Новости».

    Ранее авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 22:34
    Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

    Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

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    11 октября 2023, 16:23
    Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.

    «Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

    «Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.

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