Путин объяснил, почему Россия начала СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

«[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.



