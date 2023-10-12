Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями
Superjet 100 решили оснастить специальными крыльями, они позволят снизить расход топлива
Импортозамещенные гражданские самолеты SSJ 100 будут иметь горизонтальные законцовки крыльев, которые позволят снизить расходы для авиакомпаний, сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов.
«Решение связано в первую очередь с тем, чтобы повысить эксплуатационную пригодность, повысить надежность самолета, повысить его какие-то отдельные характеристики», – сказал Кузнецов, передает ТАСС.
Самолет получил характеристики на 3-5% лучше по расходу топлива и по экономической эффективности для авиакомпаний.
В августе опытный образец импортозамещенного SSJ-100, изготовленный производственным центром «Яковлев», успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.