Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
Палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое было поставлено Украине, сообщило турецкое издание dikGAZETE.
По данным издания, оружие, которое было отправлено на Украину и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля, передает РИА «Новости».
Этот факт подтверждают в ХАМАС и американские конгрессмены.
Отмечается, что в прошлом году и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что американское оружие может распространиться за пределы Украины.
Издание пишет, что продажей оружия на черном рынке занимались лично командиры ВСУ. Так, Украина могла передать ХАМАС американские винтовки М4 и ракеты Stinger.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.