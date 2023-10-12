Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным издания, оружие, которое было отправлено на Украину и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля, передает РИА «Новости».

Этот факт подтверждают в ХАМАС и американские конгрессмены.

Отмечается, что в прошлом году и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что американское оружие может распространиться за пределы Украины.

Издание пишет, что продажей оружия на черном рынке занимались лично командиры ВСУ. Так, Украина могла передать ХАМАС американские винтовки М4 и ракеты Stinger.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.