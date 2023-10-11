Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Путин допустил восстановление ближневосточного «квартета»
Президент России Владимир Путин не исключает, что формат ближневосточного «квартета» (ООН, Россия, США и ЕС) для урегулирования палестино-израильского конфликта может быть возобновлен.
«Ну, почему нет», – ответил он на соответствующий вопрос ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.
Ранее Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта минимизировать жертвы среди мирного населения и оставить в покое женщин и детей, а также заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.