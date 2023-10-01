  • Партию экс-премьера Словакии Фицо официально объявили победителем на выборах
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    Карабах применил свое последнее оружие
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков
    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard
    Политолог счел противоречивыми итоги выборов в Словакии
    Симоньян рассказала о сбитых БПЛА у родового дома в Адлере
    На Западе призвали США использовать «тактику Путина» на Украине
    Россиянка завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023»
    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    1 октября 2023, 18:44

    Британия разместила в Польше истребители Typhoon

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии парламентских выборов Польша получила от Британии истребители Eurofighter Typhoon, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

    Шэппс сделал свое заявление во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. Он подчеркнул, что истребители «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей», передает ТАСС.

    Министр не стал уточнять количество самолетов. Он также заявил, что событие покажет поддержку союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства».

    Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    30 сентября 2023, 19:27
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

    Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликована видеозапись с места обрушения нескольких пролетов Дегтяревского моста в историческом районе Киева, обломки рухнули на автомобильную парковку.

    На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    По данным украинских СМИ, ремонт обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

    Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

    Коментарии (41)
    30 сентября 2023, 19:40
    Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет

    Минобороны: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали заданный район, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Во время очередного вылета летчики ВКС своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Российские Воздушно-космические силы за неделю поразили пять украинских боевых самолетов.

    Коментарии (39)
    30 сентября 2023, 20:57
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Официальный представитель МИД Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом уничтожили 34 тыс. человек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, «самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю». Захарова заявила, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

    Дипломат напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий яр» в Киеве.

    По ее словам, Бабий Яр для советского народа, такая же кровоточащая рана как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.

    «Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!», – возмутилась Захарова, отметив, что «самый влиятельный еврей в мире» не осудил чествование нациста в канадском парламенте.

    «Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?» – заявила Захарова.

    В конце представитель МИД отметила, что отчим Блинкена – Самуэль Пизар – прошел несколько лагерей смерти, Аушвиц и Дахау, до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом.

    «Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», – задалась вопросом она.

    Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советская власть «похоронила» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.

    Коментарии (35)
    1 октября 2023, 14:47
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    @ Militaryukr/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили на брифинге в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли  более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

    Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

    Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.


    Коментарии (8)
    1 октября 2023, 00:22
    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ

    Минобороны России опубликовало видеозапись ударов по эшелону с бронетехникой ВСУ и местам скопления украинских бригад

    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Антонов

    Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщают информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.

    Ведомство опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. Указывается, что ракеты запустили ОТРК «Искандер», передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что уничтожен «пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области».

    Также «ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Напомним, сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в Николаевской области.

    Коментарии (50)
    1 октября 2023, 10:43
    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

    Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли не менее трети танков Leopard

    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard
    @ David Smith/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трети поставленных западными странами танков Leopard, заявил DPA полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

    Как указал полковник, эффективность танков типа Leopard 2 оказалась ниже, чем ожидалось. По его словам, из примерно 90 поставленных танков Leopard не менее трети были уничтожены или повреждены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    Райснер добавил, что союзники Украины частично выполнили свои обещания по поставкам военной техники.

    Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные за сентябрь уничтожили в ходе СВО более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (12)
    1 октября 2023, 10:49
    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных

    Офицер ВС России: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен

    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попадающих в плен к российской армии украинских военнослужащих киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал офицер-инструктор группировки «Юг» с позывным «Аид».

    По его словам, ВСУ максимально добивают собственных пленных, чтобы никто из них ничего не рассказал, передает РИА «Новости».

    Российский военный отметил, что в последнее время украинская армия повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

    Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды.

    Коментарии (19)
    1 октября 2023, 11:06
    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков

    Российский офицер: Украинские штурмовики используют тактику британского спецназа

    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения используют тактику британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), заявил офицер инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид».

    Как указал офицер, логика действий ВСУ заключается в том, что они малыми группами «прощупывают» в разных местах оборону. По его словам, украинская армия использует тактику спецназа Британии SAS. Он добавил, что Украина работает боевыми четверками или тройками, передает РИА «Новости».

    Офицер подчеркнул, что ВСУ «на всех рубежах «выхватывают» очень отличненько так», поэтому им приходится отступать.

    Он рассказал, что ему приходилось сталкиваться с польскими наемниками. По его мнению, тактика, выбранная Киевом, используется потому что украинские военные обучались специалистами из SAS.

    Ранее британский министр обороны Грант Шэппс завил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Коментарии (13)
    1 октября 2023, 11:21
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    @ Ekaterina Shtukina/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Британии Грант Шэппс, который высказался о планах разместить военных на Украине, и глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, требующая немедленно поставить Киеву ракеты Taurus, толкают Россию к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, решение министра обороны Британии перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины превращает инструкторов в легальную цель для ВС России. По его словам, Британия понимает, что все инструкторы будут «безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты».

    Медведев также прокомментировал призыв главы комитета по обороне ФРГ о немедленных поставках ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии. По ее словам, это соответствует международному праву. Он уточнил, что тогда и удары по заводам Германии, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву. «Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», – резюмировал зампред Совбеза.

    В воскресенье британский министр обороны Грант Шэппс заявил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за скорые поставки Киеву крылатых ракет Taurus, подчеркнув, что их использование с стороны ВСУ является обоснованным.

    Коментарии (61)
    1 октября 2023, 01:44
    Взрывы произошли в Киеве и Харькове

    Взрывы произошли в Киеве, Харькове и Черкасской области Украины

    Взрывы произошли в Киеве и Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрыв и пожар, в Харькове также прогремели взрывы, в столице Украины воздушная тревога не объявлялась, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают «о сильном взрыве и пожаре в Киеве, на Лесном массиве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Умань в Черкасской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в тех районах Херсонской области, которые контролируют вооруженные силы Украины.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «мощнейшие удары нанесены по целям в Харькове и других регионах». «Серия ударов баллистическими ракетами по объектам в районе Харькова. Также взрывы в Запорожье и «Герани» на юге в сторону одесских портов», – говорится в сообщении.

    Позднее украинские СМИ подтвердили, что серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

    Напомним, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Одессе.


    Коментарии (16)
    1 октября 2023, 07:58
    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии

    Партия Smer экс-премьера Словакии Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах

    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После обработки данных с 98,13% участков на парламентских выборах в Словакии лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщило статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек, передает ТАСС.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (11)
    30 сентября 2023, 19:49
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.

    Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».

    Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (27)
    1 октября 2023, 12:54
    В США резко подорожали бензин и дизель

    В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива

    В США резко подорожали бензин и дизель
    @ Michael Nagle/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В США резко выросли цены на бензин и дизель из-за масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, сообщили СМИ.

    Отмечается, что после масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом котировки нефти устремились к 100 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Россия также запретила экспорт топлива, и в результате бензин в США резко подорожал.

    Уточняется, что в Вашингтоне не знают, что делать: половина собственных запасов уже продана на мировых рынках, чтобы попытаться сбить внутренние цены. В сообщении говорится, что сейчас резерв исчерпан, и это может окончательно угробить рейтинг президента США Джо Байдена перед выборами.

    Напомним, что стоимость дизеля в США в сентябре выросла до рекордного уровня за всю историю. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС.

    Коментарии (25)
    30 сентября 2023, 21:51
    ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Российские силы уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Разведчики выявили место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, координаты цели передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ракетным ударом был уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Курахово на донецком направлении, а именно бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника.

    Ранее российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 22:19
    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами проект бюджета на 45 дней без помощи Украине

    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине
    @ Louie Palu/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект финансирования правительства США сроком на 45 дней, который предложила Республиканская партия и который не включает помощь Украине, одобрен Палатой представителей, сообщают СМИ.

    Проект набрал необходимые две трети голосов конгрессменов, его поддержали 335 членов Палаты представителей, против выступил 91, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

    Проект бюджета далее должен одобрить Сенат, затем документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы правительство США избежало шатдауна, документ необходимо подписать до воскресенья по местному времени (07.00 мск 1 октября), передает ТАСС.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл от лица Республиканской партии пригрозил выступить против сенатской версии инициативы финансирования правительства, которая содержит пункт о 6 млрд долларов для Украины. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что данный проект не будут выносить на голосование, решено подождать версии Палаты представителей.

    Напомним, в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил, что включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну. Шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет. Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (9)
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    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

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    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

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    • Зеленский примеряет погоны диктатора

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      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

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