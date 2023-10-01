Волонтеры Победы поздравили ветеранов ВОВ с Днем пожилого человека

Tекст: Валентина Григоренко

В Тюменской области добровольцы пришли в гости к ветеранам ВОВ и поздравили их с праздником. Волонтеры вручили памятные подарки узнице концлагеря Волошиной Антонине Максимовне и труженице тыла Себелевой Марии Малафеевне.

Антонине Максимовне было 8 лет, когда началась война. Они с семьей жили в городе Калинкович Белоруссия. Отец ушел на фронт, она осталась с мамой, младшей сестрой и совсем маленьким братом. В августе немцы вошли в их деревню, начали грабить и разрушать. Вскоре их разбомбили, но весной 1942 враг вернулся. Тогда Антонину Максимовну со всей семьей увезли в лагерь. Осенью партизаны их освободили. Но семья была вынуждена убежать в леса. Так до начала весны 1945 года они скитались по лесам и болотам.

Мария Малафеевна узнала о начале войны, когда училась в 3 классе. Ее брата и отца почти сразу забрали на фронт. Она рассказала, как они жили в землянке, когда совсем рядом находились немцы; как ее брат, а затем и отец без вести пропали. Мария Малафеевна поделилась и тем днем, когда узнала о долгожданной Победе.

В Республике Хакасия представители Движения подошли к подготовке поздравлений творчески. Волонтеры вместе со школьниками написали ветеранам письма с добрыми пожеланиями, а также собственными руками изготовили портреты Героев и памятные открытки. Добровольцы навестили участницу ВОВ Надежду Григорьевну Антипину и вручили ей картину, нарисованную Волонтерами Победы из разных уголков России, фотографии с общих встреч и письма Победы от детей участников СВО.

Надежда Григорьевна с 1943 по 1944 годы служила фельдшером в Тихвинском эвакогоспитале 1-го Белорусского фронта. С 1944 года – в Ленинградском госпитале, с февраля 1945 года – операционной сестрой в госпитале концлагеря Майданек в Польше. Награждена орденом Славы II степени, медалями «За победу над Германией», «За восстановление Ленинграда», «За доблестный труд».

Свой подарок получил и Андреенко Василий Филиппович. Ему добровольцы передали письма Победы и фото с волонтерами с предыдущей встречи. На фронт Василий Филиппович отправился в 1942 году, когда ему было только восемнадцать. Служил в 292-й стрелковой дивизии шофером, с августа по сентябрь 1945 года принимал участие в боевых действиях с Японией, был командиром артиллерийского орудия.

«Мы ценим каждый момент общения и встречи с ветеранами, передаем при встрече с активистами и молодежью их истории, а она у каждого ветерана ВОВ непростая. Каждая судьба – это пример боевого, трудового и ратного подвига для многих будущих поколений, а наш долг – помнить, гордиться и передавать правдивую историю», – отметила руководитель Хакасского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Ершова.

В Нижегородской области Волонтеры Победы поздравили с праздником 340 ветеранов. Одними из получателей поздравлений стали ветераны ВОВ Макаров Евгений Иванович и Шишкин Николай Федорович.

В рамках поздравлений волонтеры с творческими коллективами исполнили песни военных лет, любимые композиции ветеранов. А в завершении уже традиционно дарили полезный подарок.

В Кировской области Волонтеры Победы подарили праздник пожилым людям региона. Участники мероприятия совместно с учениками художественной школы научились рисовать достопримечательности Кирова, а именно красоты Ботанического сада. Занятие для них провели профессиональные педагоги, а в завершении добровольцы вручили бабушкам и дедушкам памятные подарки и открытки.

Поздравления и праздничные мероприятия прошли и в других регионах России.