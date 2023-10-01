В Варшаве начался марш оппозиции

В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марш протеста против политики правящей партии «Право и справедливость» (PiS) организовал экс-председатель ЕС, бывший премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. Он призвал присоединиться к манифестации всех политических противников «Права и справедливости», назвав ее «Маршем миллиона сердец», передает РИА «Новости».

Официальной информации о количестве протестующих еще нет, но уже понятно, что их, судя по ширине и длине колонны, несколько десятков тысяч. В марше участвуют не только жители Варшавы. Организаторы свозили сторонников и из других регионов.

Участники принесли с собой как национальные флаги Польши, так и символы разных партий и политических объединений. Марширующие заняли проезжую часть некоторых улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало затруднения в дорожном движении.

На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее.

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