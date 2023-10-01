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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    7 комментариев
    1 октября 2023, 06:27

    Анкара заявила о нападении армян на членов турецкой делегации в США

    МИД Турции сообщил о нападении радикально настроенных армян на членов делегации в Лос-Анджелесе

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальные армянские группировки напали на членов турецкой делегации, которые участвовали в конференции по турецкой общественной дипломатии в Лос-Анджелесе, сообщил МИД Турции.

    Конференция была организована Анненбергской школой коммуникации и журналистики Университета Южной Калифорнии и Институтом Юнуса Эмре 29 сентября. Как сообщило ведомство, члены турецкой делегации «подверглись словесным и физическим нападениям и преследованию», передает ТАСС.

    Обострения ситуации не допустили американская Служба дипломатической безопасности и городская полиция, сообщил МИД. Министерство выразило обеспокоенность тем, что «радикальные группы диаспоры», которые настроены против Турции, Азербайджана и правительства Армении, перешли к насилию.

    Турция считает, что должны быть приняты «юридические меры» в отношении напавших на делегацию. Посол Турции в США Хасан Мурат Мерджан заявил CNN, что еще перед конференцией в интернете началась кампания, призывающая сорвать мероприятие, самому послу также мешали выступить.

    Напомним, ранее непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование. Соответствующий указ подписал президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян после проведенной в регионе операции Азербайджана, который пользуется поддержкой Турции.

    28 сентября 2023, 13:51
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении

    Песков: Решение Армении присоединиться к Римскому статуту «чрезвычайно враждебно» к России

    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал «ордер на арест» президента России, является «чрезвычайно враждебными» для Москвы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Армении прекрасно известно «трудно укладывающееся» решение Международного уголовного суда о выдаче так называемого ордера на арест российского лидера.

    «Мы знаем, что в Ереване об этом хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», – сказал Песков.

    Напомним, Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС.

    Коментарии (42)
    28 сентября 2023, 17:02
    В МИД назвали негативные последствия ратификации Арменией Римского статута

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ратификация Римского статута МУС Арменией обернется негативными последствиями для отношений между странами, Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту, заявили в МИД России.

    Отмечается, что до армянской стороны довели позицию о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда структура выдала «ордер на арест» высшего руководства России, передает ТАСС.

    «Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», – указали в министерстве.

    Ранее Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС. При этом Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы «развеять опасения» Москвы по поводу ратификации Римского статута МУС. Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (31)
    30 сентября 2023, 15:57
    В Турции раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре

    Турецкие силовики задержали 21 человек за обман туристов в баре

    В Турции раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре
    @ Mine Toz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ночного клуба заманивали мужчин-туристов в бар в Стамбуле под предлогом попить вместе пива, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, задержаны 21 человек, в том числе женщины, сообщает газета Cumhuriyet.

    Издание пишет, что жертвами мошенников стали туристы, которые посещали бар Oasis в районе Ортакей на берегу Босфора в Стамбуле. Одиноких мужчин-туристов сотрудники ночного клуба находили на улицах города, зазывали вместе попить пива и приводили в этот бар. Там изображавшие клиентов девушки подсаживались к мужчине, и заказывали подряд несколько коктейлей, после чего туристу выставлялся счет на круглую сумму(более 3650 долларов), передает РИА «Новости».

    Пострадавшие туристы обращались в полицию неоднократно, но доказательств вины владельцев и сотрудников бара не хватало. В общей сложности турецкие силовики зафиксировали не менее 80 таких эпизодов с 2021 года. Были задержаны 21 человек, в числе которых женщины, которые участвовали в мошенничестве.

    В сервисе Google Maps некоторые мужчины указали, что им «подсыпали что-то в напиток», и угрожали силой, есть отзывы и на русском языке.

    Ранее в Петербурге была разоблачена сеть баров с обманувшими на 10,5 млн рублей клиентов подставными красавицами.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 16:15
    Азербайджан начал регистрацию армян Карабаха

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян, сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Регистрация необходима для установления их юридического статуса, сообщили в аппарате. Также отмечается, что соответствующее поручение дано с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе, передает ТАСС.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    Коментарии (12)
    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

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    30 сентября 2023, 15:04
    Задержан экс-глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян
    Задержан экс-глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян
    @ Giulio Piscitelli/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел и экс-помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян задержан и передан азербайджанским следователям, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

    В сообщении ведомства отмечается, что Бабаяна обвиняют в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Он задержан и передан следствию, передает ТАСС.

    Ранее Бабаян сообщил о своем решении сдаться властям Азербайджана.

    До этого сообщалось, что бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма.

    Коментарии (8)
    30 сентября 2023, 14:01
    В Армении допустили отключение российских телеканалов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Армении начали обсуждать вопрос отключения телеканалов России, рассказала депутат фракции парламента страны «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

    Она подтвердила информацию об обсуждении варианта отключения российских телеканалов онлайн-изданию factor.am, передает RT.

    Бадалян заявила, что о принятом решение объявят ответственные ведомства позже. Также депутат добавила, что вопрос отключения поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 15:41
    В Ереване заявили о схожей риторике по Карабаху у России, Турции и Азербайджана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Москва, Анкара и Баку используют похожую риторику, если говорить о карабахском вопросе.

    «Меня поражает то, что они делают это здесь – в организации, созданной для защиты прав человека», – передает РИА «Новости» слова Симоняна, сказанные им на Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине.

    По его словам, Азербайджан начал широкомасштабное военное нападение на армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Это было сделано «несмотря на присутствие российских миротворцев», отметил он.

    «Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается», – заявил спикер.

    Напомним, ранее непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование. Соответствующий указ подписал президент Самвел Шахраманян.

    Коментарии (9)
    30 сентября 2023, 17:22
    В центре Еревана начались акции протеста оппозиции

    Tекст: Кристина Цыцура

    Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались в центре Еревана.

    Акция протеста проходит на площади Республики в центре столицы, передает ТАСС.

    Сейчас на площади находится около 600 человек, участники митинга собираются в центральной части площади там установлена сцена, на которой выступают лидеры движения.

    На входе в правительство дежурят полицейские. Акция протеста проходит мирно, представители правоохранительных органов не вмешиваются.

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    29 сентября 2023, 15:07
    В Азербайджане сообщили о задержании армянского генерала Гарамяна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанские силовики задержали армянского генерал-лейтенанта, одного из бывших руководителей непризнанной республики в Карабахе Аршавира Гарамяна, пишет азербайджанская пресса.

    Гарамян задержан спецслужбами Азербайджана на контрольно-пропускном пункте «Лачин», пишет издание Axar.az, передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось о задержании бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

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    30 сентября 2023, 15:39
    Производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА

    Tекст: Кристина Цыцура

    Турецкая компания Baykar через 1,5 года планирует построить на Украине завод по производству беспилотников, заявил на форуме военной индустрии в Киеве гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар.

    По его словам, уже начато строительство завода, на котором, согласно плану, будут работать минимум 300 человек, передает ТАСС.

    Байрактар назвал вызовом для запуска завода обеспечение цепочки поставок и поиск работников в условиях боевых действий. Также отмечается, что компания инвестирует в страну около 100 млн долларов.

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    29 сентября 2023, 19:46
    Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 97 тыс. беженцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Более 97 тыс. беженцев, вынужденных покинуть территорию Нагорного Карабаха, прибыли в Армению, заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

    Было перевезено более 20 тыс. транспортных средств, передает ТАСС.

    По данным на 18.00 мск, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 97 735 насильственно перемещенных соотечественников, прошли регистрацию 74 382 человека.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Также власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян. 

    Коментарии (0)
    30 сентября 2023, 21:05
    Россиянка погибла в ДТП в Анталье

    Россиянка погибла в ДТП в Анталье, четыре человека пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    Туристка из России погибла, еще четверо россиян получили травмы в результате ДТП в турецкой курортной провинции Анталья, сообщило генеральное консульство России.

    Авария произошла в районе Кунду, провинция Анталья. В результате ДТП погибла гражданка России, еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи, двое из них – в реанимации, передает ТАСС.

    Дипломаты заявили, что выясняют подробности случившегося.

    Ранее в результате ДТП в Турции 12 человек погибли и 19 пострадали.

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