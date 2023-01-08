СМИ: Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России

Welt: Варшава убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабить Россию

Польша пытается убедить партнеров по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки оружия на Украину, сообщили дипломатические источники в польском МИД.

Немецкая Die Welt пишет, что некоторые члены НАТО – в том числе Германия – похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как «победы» Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.

Эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска отметила, что даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине. Он также отметил, что Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard.

Ранее власти Польши сообщили о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.