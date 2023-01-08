Ходаковский рассказал об изменениях в войсках после удара ВСУ по Макеевке

За решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке.

«Судя по тому, что вчерашний прилет «Хаймарсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет – выводы делаются и меры принимаются», – отмечает Ходаковский. В частности, для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление личного состава.

«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое – дома. Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, перезагрузятся», – уточняет он.

Командир бригады также добавил, что на более высоком уровне власти пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях.

«Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти», – подчеркнул Ходаковский. Он призвал командиров понимать, что «сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, – это их зона ответственности».

Однако при этом гражданские власти также должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.

Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и как какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.