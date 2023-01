При обрушении крыши отеля в Турции пострадали 32 человека Турция закрыла пролив Босфор для судоходства Управление береговой охраны Турции временно закрыло пролив Босфор для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана 8 января 2023, 07:14 Текст: Антон Никитин

Управление береговой охраны Турции сообщило о временной приостановке судоходства в проливе Босфор в обе стороны из-за сильного тумана. Управление информировало, что с 04.35 движение судов в проливе Босфор временно прекращено в обоих направлениях из-за сильного тумана, передает ТАСС. В начале декабря главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов. В результате в водах Турции образовался затор из нефтетанкеров. Кроме того, 27 октября Турция также закрывала пролив Босфор для судоходства. Катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море Катера береговой охраны Турции и Греции обменялись предупредительными выстрелами в Эгейском море 6 января 2023, 05:52 Текст: Антон Антонов

Береговая охрана Турции не позволила катеру береговой охраны Греции преследовать турецкие рыболовецкие суда в Эгейском море, сообщило командование береговой охраны МВД Турции. У мыса Текагач рыболовецкие суда «подверглись преследованию» со стороны греческой береговой охраны, сообщила турецкая сторона. Катер береговой охраны Турции «выдворил» греческих коллег, после чего рыболовецкие суда продолжили промысел. Указывается, что греческий катер «открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же». Береговая охрана Греции заявила, что предприняла попытку «идентификации трех турецких рыболовецких судов, которые вели промысел в греческих территориальных водах», когда турецкий катер принялся угрожать тараном, в связи с чем были произведены предупредительные выстрелы в безопасном направлении, передает ТАСС со ссылкой на «Катимерини». В декабре глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО остановить «провокационные действия» Греции в отношении Анкары. Турция предотвратила перехват греческими ВВС силами двух своих самолетов в воздухе над Эгейским морем. В Турции допустили обострение ситуации на Украине Представитель Эрдогана спрогнозировал ситуацию на Украине в ближайшие месяцы 6 января 2023, 11:36 Текст: Елизавета Шишкова

Ситуация на Украине в ближайшие месяцы может обостриться, но Турция продолжит принимать меры по возобновлению переговорного процесса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что по ситуации на Украине может ожидаться «глубокий долгосрочный кризис», передает РИА «Новости». При этом Калын заверил, что Анкара будет продолжать интенсивные усилия – от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности – для урегулирования кризиса и начала переговоров. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, при этом Россия, по его словам, «не пытается замедлить темпы». Новости СМИ2 Власти Турции объявили о готовности инфраструктуры для газового хаба Министр энергетики Турции Донмез заявил о готовности инфраструктуры для газового хаба и торговой площадки для Европы 7 января 2023, 02:55

Инфраструктура для создания в Турции газового хаба и торговой площадки для Европы готова, заявил турецкий министр энергетики Фатих Донмез. Как заявил Донмез в эфире телеканала Habertürk, завершается разработка дорожной карты по созданию в Турции газового хаба. При этом он выступил с утверждением, что физическая инфраструктура в Турции готова. Министр также сообщил, что программное обеспечение и IT-инфраструктура в значительной степени подготовлены, так как последние четыре года власти Турции управляют торговой газовой платформой для внутреннего рынка, передает ТАСС. Кроме того, чиновник информировал, что власти Турции ведут переговоры с другими странами о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков. Донмез сообщил, что вопросы создания хаба и ценообразования Анкара уже обсуждает с Болгарией и Македонией, которые, по словам министра, заявили о своей поддержке проекта. Министр выразил уверенность, что Турция сможет создать прозрачный рынок торговли газом, к которому каждый будет испытывать доверие. Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект создания в Турции газового хаба. Ранее власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения. Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по Украине Путин заявил Эрдогану об открытости России к диалогу по урегулированию на Украине при учете новых реалий 5 января 2023, 14:32 Текст: Елизавета Шишкова

Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий, заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. Эрдоган подтвердил свою готовность к посредничеству в целях политического урегулирования конфликта, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин указал Эрдогану на деструктивную роль западных государств, накачивающих Киев вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания. Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Кроме того, отмечается приоритетное значение реализации таких стратегических совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую». Глава российского государства также подчеркнул необходимость устранения всех барьеров для российского экспорта. Также президенты обсудили вопросы сирийского урегулирования и обменялись поздравлениями с Новым годом. Ранее источник сообщал, что Эрдоган продолжит предлагать Путину посредничество по Украине. Новости СМИ2 В Турции допустили применение проданных БПЛА против страны-покупателя Глава компании Baykar Байрактар: Турция при необходимости может применить проданные другой стране БПЛА против покупателя 7 января 2023, 22:59

Турция при необходимости имеет возможность направить проданные другой стране ударные беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) против государства-покупателя с целью обеспечения собственной безопасности, сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если страна, купившая турецкие БПЛА, обернет их против Анкары, Сельчук Байрактар заявил в интервью телеканалу TV100, что беспилотники – это высокотехнологичные устройства, которые оснащены программным обеспечением. Как заверил глава турецкой компании, только те, кто разрабатывает эту технологию, «доминируют» над программным обеспечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yeni Akit. Он также отметил, что компания Baykar находится в тесных отношениях со странами-покупателями своих БПЛА и не имеет таких ожиданий. Кроме того, добавил Байрактар, у Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники. На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ. Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. СМИ: Восток и Запад попали в зависимость от Эрдогана «Коммерсант» указал на попадание Востока и Запада в зависимость от Эрдогана 5 января 2023, 08:22 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году стал одним из наиболее влиятельных политиков, а с началом конфликта на Украине – почти незаменимым, так как выполняет роль практически безальтернативного посредника между двумя сторонами, получая от этого выгоду политическую и экономическую. Издание «Коммерсант» отмечает, что Эрдоган уже давно является уникальным партнером для Запада и для России, однако с начала российской спецоперации его положение стало беспрецедентным. В марте 2022 года переговоры Москвы и Киева проходили именно в Турции, однако результата не дали. При этом, пишет «Ъ», продолжение конфликта на Украине дало президенту Турции шанс укрепить свое влияние на мировой арене, хотя он неоднократно призывал к скорейшему решению конфликта мирным путем. Между тем, отмечает издание, чем дольше против России будут вводиться санкции, тем больше выгоды будет получать Турция, помогая их обходить. По данным исследования газеты The New York Times, товарооборот между Россией и Турцией с начала СВО вырос (по данным на октябрь) на 198%. Кроме того, Турция получила еще ряд бонусов от кризиса в отношениях Запада и России: проект газового хаба, заключение в Стамбуле зерновой сделки, рычаг давления на НАТО после подачи заявок на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Вместе с тем Анкара продолжает активно сотрудничать с Киевом в военной сфере. При этом, продолжает «Ъ», Эрдоган лавирует, говоря о своем отношении к России, Западу и конфликту на Украине. Однако уже через полгода – в мае или июне 2023 – в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. «Коммерсант» подчеркивает, что выбор турецких граждан может повлиять на дальнейшее развитие украинского кризиса, повеление НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и на возможность Москвы обходить санкции. При этом пока точно оценить шансы Эрдогана нельзя, однако ситуация, учитывая рейтинги, для него может быть нестабильной. Напомним, ранее сенат Пакистана выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями по урегулированию кризиса на Украине. Новости СМИ2 Турция захотела обсудить с Россией отсрочку оплаты за газ Министр энергетики Турции Донмез: Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ 7 января 2023, 03:58 Текст: Антон Никитин

Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу отсрочки оплаты за природный газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Как сообщил Донмез в эфире телеканала Habertürk, переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям, в том числе речь идет об отсрочке оплаты, передает ТАСС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции выразил мнение, что наиболее важным вопросом для всех стран на данный момент является безопасность и бесперебойность поставок. При этом он отметил, что в этом плане у Анкары не было проблем с Россией. Донмез признал, что цена, конечно, тоже имеет значение, но это, по словам министра, «деловые вопросы». Он сообщил, что компания Botas ведет переговоры с Газпромом. Министр выразил мнение, что предложение России о создании газового хаба в Турции – это «свидетельство доверия» к Анкаре. Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе и не вводить какие-либо ограничения. Власти Турции назвали поставщиков газа на торговую площадку для Европы Министр энергетики Турции Донмез: РФ, Азербайджан и Иран могут стать игроками на газовой торговой площадке для Европы 7 января 2023, 03:32 Текст: Антон Никитин

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Россия, Азербайджан и Иран могут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы. Донмез заявил в эфире телеканала Habertürk, что Анкара открывает торговую газовую площадку, местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ. По словам министра, игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы могут стать Азербайджан, Россия, Иран, а также сама Турция, передает ТАСС. Он отметил, что в эксплуатацию введены две нитки газопровода «Турецкий поток», одна из которых идет на Болгарию. Кроме того, по словам чиновника, у Турции много терминалов. Он также выступил с утверждением, что Турция расположена близко к источникам газа. Донмез сообщил, что, по планам Анкары, за обслуживание сделок на хабе будет взиматься плата, цена на газ будет индексироваться в соответствии со стоимостью на рынках Западной Европы, что, по его словам, якобы станет преимуществом для юго-восточной Европы. Говоря об отношениях с Россией в газовой сфере, министр напомнил, что контракты с РФ реализуются уже много лет, Россия стала первым поставщиком газа в Турцию еще при покойном Озале (Тургут Озал, президент Турции 1989 – 1993). Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности инфраструктуры для создания в республике газового хаба и торговой площадки для Европы. Новости СМИ2 Эрдоган захотел обсудить с Зеленским «зерновой коридор» 5 января 2023, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В четверг планируются переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского, заявил турецкий лидер. Президенты намерены обсудить ситуацию на Украине, предложить пути ее смягчения, и поговорить на тему «зернового коридора», заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия в ходе зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна. Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба Президент Турции Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить «дорожную карту» по газовому хабу 5 января 2023, 12:48 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис. Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги по созданию газового центра в Турции в короткие сроки. Он отметил, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура, и работы в этом направлении продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы, отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис. Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов Тель-Рифата и Манбиджа. Он заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии, передает РИА «Новости». Также президент Турции высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта мирными средствами. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. Президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев. Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары. Новости СМИ2 В Турции оценили разведанные запасы черноморского газа 7 января 2023, 13:25 Текст: Ольга Иванова

Запасы черноморского газа способны покрыть 33-летний спрос населения Турции, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он пояснил, что доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции, сообщает РИА «Новости». Донмез пояснил, что перед Турцией стоит цель в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи газа в Черном море, это даст возможность сократить импорт газа на 30%. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров. Турция проинформировала Армению об отмене запрета на авиаперевозки грузов 6 января 2023, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Анкара официально сообщила Еревану о снятии запрета с прямых авиаперевозок грузов, сказал пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ваан Унанян. Турция сообщила о снятии запрета в пятницу, заявил Унанян в беседе с ТАСС. Он напомнил, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией – это одна из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года. Ереван ожидает, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также реализуется в скором времени. До этого в пятницу СМИ сообщали, что стороны договорились снять препятствия грузовым авиаперевозкам. Новости СМИ2 Стало известно о договоренности Армении и Турции по прямым авиаперевозкам 6 января 2023, 17:22 Текст: Алексей Дегтярев

Ереван и Анкара договорились убрать препятствия грузовым авиаперевозкам, такое соглашение достигнуто в ходе переговоров, утверждают СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В ходе переговоров специальные представители процесса по нормализации отношений между странами смогли договориться об устранении препятствий прямым грузовым авиаперевозкам между двумя странами, сообщил телеканал Haberturk передает РИА «Новости». Источники канала сообщили, что об этом решении турецкое министерство торговли известило ассоциацию турецких экспортеров. В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков Sabah: Готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь боевиков задержали 7 января 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

Полиция Турции задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России), планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщили местные СМИ. Газета Sabah пишет, что двое подозреваемых – граждане Узбекистана и Таджикистана – пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля, передает РИА «Новости». Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации. Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки. Ранее сообщалось, что иностранца, который предположительно причастен к ИГ, задержали в Стамбуле. Новости СМИ2 При обрушении крыши отеля в Турции пострадали 32 человека Глава Минздрава Турции Коджа: В результате обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш пострадали 32 человека 8 января 2023, 00:58 Текст: Антон Никитин

В результате произошедшего в субботу обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в приграничной с Арменией турецкой провинции Карс пострадали 32 человека, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Как сообщил турецкий чиновник, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 32 человека, из них девять госпитализированы. Он уточнил, что состояние пострадавших в целом хорошее, передает ТАСС. По имеющейся у телеканала CNN Türk информации, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны. Отметим также, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в субботу утром у западного побережья Турции произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением около 2,5 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 5,0. Напомним, в конце декабря минувшего года в Турции в результате взрыва в ресторане погибли семь человек.