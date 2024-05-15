Путин встретился с покинувшей кабмин Абрамченко

Tекст: Ольга Никитина

«Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы много сделали – знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой. Любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», – отметил Путин.

«Предлагаю поговорить о будущей вашей работе – есть варианты. Конечно, хочу вас поздравить с государственными наградами», – сказал президент. «Потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке», – пообещал глава государства.

Владимир Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами и вице-премьерами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки». Эта встреча с покинувшим пост членом прошлого правительства – первая из трех запланированных, передает ТАСС.

48-летняя Абрамченко работала в правительстве с 2020 года и покинула кабмин в связи с переходом на другую работу. На посту вице-премьера ее сменил министр сельского хозяйства в прошлом кабинете Дмитрий Патрушев. До назначения зампредом правительства Абрамченко возглавляла Росреестр, а перед этим работала в Минсельхозе.