Сербы перекрыли дороги в Косово с требованием арестовать стрелявшего албанца

Жители населенного пункта Готовуша на юге непризнанного Косова, где произошло нападение на сербов, начали перекрывать дороги, сообщило национальное телевидение Сербии (РТС).

Демонстранты в знак протеста на месте покушения на сербов принялись перекрывать дорогу, уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац – Штпрце, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.

Митингующие требуют задержать подозреваемого в нападении на сербов албанца, и обещают не снимать блокировку дороги до того момента, пока его не задержат.

Вечером в пятницу в Косово албанец выстрелил из автоматического оружия по двум сербам, пострадали 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Нападение произошло на празднование Рождественского сочельника.

В правительстве Сербии назвали стрельбу по людям покушением на убийство мирных жителей.