В правительстве Сербии назвали стрельбу по сербам в Косово «кровавым Рождеством»

Стрельба по сербам, отмечающим Рождественский сочельник в непризнанном Косово – это покушение на убийство мирных жителей, заявил руководитель Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Покушение на убийство произошло в населенном пункте Готовуша, рядом с городом Штрпце, сообщил Петкович, передает ТАСС.

Местные жители сообщили, что огонь вел албанец из движущегося автомобиля. У пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения.

«Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество», – заключил глава Канцелярии.

Напомним, в пятницу в Косово албанец открыл огонь из автоматического оружия по двум сербам. Нападение произошло во время празднования Рождественского сочельника. Ранения получили 11-летний мальчик и 21-летний молодой человек.