Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам

В социальных сетях посольства США в Москве появился видеоролик, в котором рассказывается об общности культур России и США, осуждается «происходящее», в конце демонстрируется несанкционированная акция протеста в Москве, участники которой скандируют «нет войне!».

Видео начинается с «обращения к народу России». Первая часть видео состоит из кадров исторической хроники встречи советских и американских союзников Второй мировой войны. В ролике, опубликованном в Telegram посольства, показаны также приветствия друг друга космонавтов и астронавтов на станции «Мир», рукопожатия Брежнева и Кеннеди, Горбачева и Рейгана, Ельцина и Клинтона.

В видео говорится, что США и Россия «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Русскую литературу преподают в американских школах, а русские произведения исполняются в самых престижных культурных заведениях.

«На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», – говорится в сообщении посольства США в Москве.