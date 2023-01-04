Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой

Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки

Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.

«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.

«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.

Ведущий Первого канала Руслан Осташко также считает, что поступку Меладзе нет оправдания.

«Артист заявил, что не пытался таким образом кому-то угодить. А подмигивание славаукраинцу, видимо, это нервный тик. Извинения? Какие извинения?» – написал ведущий в своем Telegram-канале.

«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.

Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.