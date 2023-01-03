Чавушоглу: Анкара работает с Москвой по дате переговоров глав МИД Турции и Сирии

Анкара работает с Москвой по дате планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он рассказал, что Москва предложила дату, но она не подошла Анкаре, стороны работают над новыми предложениями по датам, сообщает РИА «Новости».

«Предстоит работа по преобразованию вопросов, обсуждаемых на уровне разведки или на уровне министров обороны, в конкретные шаги. Это не будут однодневные встречи или разовые совещания, проводимые на разных уровнях. Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это – шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период», – сказал Чавушоглу.

Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.

Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.

СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.