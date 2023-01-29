Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер

Дроздов попал в реанимацию после неудачного падения на улице

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию в Москве с многочисленными переломами ребер, рассказал его друг, художник Константин Мирошник.

В больницу 85-летнего Дроздова доставили с переломами ребер. Дроздов сильно упал на улице у своего дома на юго-западе Москвы, пишет «Московский комсомолец».

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», – заявил Мирошник, передает НТВ.

Он отметил, что Дроздов не хотел ехать в больницу и две ночи пробыл дома, одну из которых провел без сна. Супруга зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла «скорая».

По словам Мирошника, врачи зафиксировали у Дроздова переломы восьми ребер. «Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», – уточнил он.

«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает», – добавил его друг.

«Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. Николай Николаевич – мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», – отметил художник.

Дроздова уже перевели из реанимации в отдельную палату. В больницу к нему пускают только дочь. Врачи говорят, что ученый еще неделю проведет в клинике, а потом его отпустят домой. Полное восстановление продлится два месяца.