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Чемезов отреагировал на разговоры о «снарядном голоде» в ВС России
Чемезов: Разговоры о «снарядном голоде» ВС России – полная ерунда
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Утверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что ВС России, задействованные в спецоперации, якобы испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, все разговоры о том, что у России заканчиваются снаряды и ракеты – это полная ерунда, по заказу Минобороны Ростех в несколько раз увеличил производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, хотя расход боеприпасов действительно является высоким, передает РИА «Новости».
По словам Чемезова, Ростех не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он отметил, что «Рособоронэкспортом» ведется работа в соответствии с задачами, поставленными президентом и правительством и сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений Ростех не собирается.
При этом Чемезов подчеркнул, что «сейчас основные усилия предприятий «Ростеха» сконцентрированы на выполнении ГОЗ».
«Ростех» имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества», – добавил он.
Ранее замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что сообщения о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности.
Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», в ходе которой рассказал, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.
В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
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«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
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Медведев: Россия наращивает поставки беспилотников для нужд армии
Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для нужд ВС России в СВО
Количество поставляемых российской армии в зоне спецоперации беспилотников растет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Предприятия военно-промышленного комплекса увеличивают поставки в ВС России разведывательных и ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд СВО, сообщил Медведев в своем Telegram-канале.
В ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза ранее заявил, что у России достаточно вооружений, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что за российским производством беспилотников и производством вооружений в целом «все наблюдают». Противники России периодически делают заявления о том, что у страны осталось «то одного, то другого» на два с половиной раза. «Вот, хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего», – сказал он по итогам поездки в Ижевск.
«И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев отмечал, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США.
Чехия отказалась поставлять Украине обещанные Германией танки Leopard 2
Премьер Чехии заявил о невозможности поставить Киеву обещанные Германией танки Leopard 2
Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что невозможно отправить «Леопарды» Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.
Между тем СМИ сообщили, что Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире
Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.
Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.
Нуланд: Танки Abrams на Украине к весне не появятся
Замгоссекретаря США Нуланд считает, что танки Abrams на Украину к весне отправить не успеют
США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила, что несмотря на то, что США одобрили поставку танков Abrams на Украину, к весеннему наступлению они там не появятся, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. По ее словам, Abrams является сложным танком, который требует значительной подготовки, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
До этого власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.
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Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО
Песков: Вопрос об изменении статуса СВО на повестке не стоит
На повестке дня нет вопроса об изменении статуса специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на просьбу оценить идею об изменении статуса СВО после решения США и ФРГ о поставках танков Украине, передает ТАСС.
Как обратил внимание Песков, европейские страны и США постоянно заявляют, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину «никоим образом не означает» вовлеченность этих стран или Североатлантического альянса в боевые действия на Украине. Россия с этим категорически не согласна и воспринимает эти действия как прямую вовлеченность в конфликт, которая растет, указал представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Ходаковский рассказал о ситуации в Угледаре
Комбриг Ходаковский: Противник перебрасывает резервы из-под Бахмута в Угледар
ВСУ перебрасывают ресурсы из-под Бахмута в Угледар, но российская пехота оттесняет противника все дальше в город, начались уличные бои, сообщил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.
По словам Ходаковского, российские танки рисковали выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара – противник бил по ним ПТУРами с крыш многоэтажек.
«Пехота маневрирует, деблокирует попадающие в огневой мешок штурмовые группы, теснит противника в город. Над Угледаром был сбит украинский самолет Су-25. По данным разведки противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться», – написал командир бригады «Восток» в своем Telegram-канале.
Ранее в ДНР сообщили об установлении контроля над дорогой от Марьинки к Угледару.
До этого советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский пояснил газете ВЗГЛЯД, что в Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, что может привести к значительным разрушениям.
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Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск
Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.
Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.
Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.
Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С1»
Опубликована видеозапись боевой работы российского ЗРПК «Панцирь-С1»
В ходе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» продолжают уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты и ракеты, сообщило Минобороны России.
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о прикрытии военных объектов, а также гражданской инфраструктуры. Видеозапись работы ЗРПК опубликована в Telegram военного ведомства.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».