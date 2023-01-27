Чемезов отреагировал на разговоры о «снарядном голоде» в ВС России

Чемезов: Разговоры о «снарядном голоде» ВС России – полная ерунда

Утверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что ВС России, задействованные в спецоперации, якобы испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, все разговоры о том, что у России заканчиваются снаряды и ракеты – это полная ерунда, по заказу Минобороны Ростех в несколько раз увеличил производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, хотя расход боеприпасов действительно является высоким, передает РИА «Новости».

По словам Чемезова, Ростех не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он отметил, что «Рособоронэкспортом» ведется работа в соответствии с задачами, поставленными президентом и правительством и сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений Ростех не собирается.

При этом Чемезов подчеркнул, что «сейчас основные усилия предприятий «Ростеха» сконцентрированы на выполнении ГОЗ».

«Ростех» имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества», – добавил он.

Ранее замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что сообщения о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», в ходе которой рассказал, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.