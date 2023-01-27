Чемезов отреагировал на разговоры о «снарядном голоде» в ВС России

Взгляд
27 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
Разделы

Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
Перейти в раздел…

США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...

Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
    Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим Трамп заявил о возможности урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
    Ростех начал разрабатывать способные атаковать «роем» дроны Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей F-16 В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
    Танкисты ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области МИД оценил требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ Япония запретила экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

    Главная тема


    Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

    госдеп сша


    Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания

    заявление Бербок


    Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине

    «неизбежность утраты»


    В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО

    Видео

    азартная игра


    Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

    необъявленная война


    Германия призналась в войне Европы против России

    спецоперация на украине


    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    «регулярное вредительство»


    Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

    поставки дизеля


    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

    паневропейская идентичность


    Дмитрий Винник: Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    вождь и племя


    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Чемезов отреагировал на разговоры о «снарядном голоде» в ВС России

    Чемезов: Разговоры о «снарядном голоде» ВС России – полная ерунда

    27 января 2023, 10:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Утверждения Киева и сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что ВС России, задействованные в спецоперации, якобы испытывают снарядный голод, не соответствуют действительности, российская оборонка с начала СВО в разы нарастила их производство, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, все разговоры о том, что у России заканчиваются снаряды и ракеты – это полная ерунда, по заказу Минобороны Ростех в несколько раз увеличил производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, хотя расход боеприпасов действительно является высоким, передает РИА «Новости».

    По словам Чемезова, Ростех не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он отметил, что «Рособоронэкспортом» ведется работа в соответствии с задачами, поставленными президентом и правительством и сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений Ростех не собирается.

    При этом Чемезов подчеркнул, что «сейчас основные усилия предприятий «Ростеха» сконцентрированы на выполнении ГОЗ».

    «Ростех» имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества», – добавил он.

    Ранее замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил, что сообщения о заканчивающихся ракетах у ВС России не соответствуют действительности.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», в ходе которой рассказал, что выпуск вооружений и специальной техники в России кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. 

    Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
    Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
    		    24 января 2023, 21:14
    Фото: Imago Images/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.

    По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».

    Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.

    Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.

    Коментарии (98)
    «Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
    Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    		    25 января 2023, 09:11
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.

    В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».

     

    Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

    В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.

    Коментарии (50)
    В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
    Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
    		    26 января 2023, 12:13
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.

    При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.

    Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.

    Коментарии (46)
    Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
    		    24 января 2023, 22:11
    Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.

    «И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.

    Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера. 

    Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.

    Коментарии (11)
    Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
    Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
    		    26 января 2023, 10:53
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

    Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.

    «А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.

    26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.

    Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.

    Коментарии (29)
    Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
    Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
    		    26 января 2023, 23:11
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    «У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.

    «В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие». 

    «С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник. 



    Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».

    Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник. 

    В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Медведев: Россия наращивает поставки беспилотников для нужд армии
    Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для нужд ВС России в СВО

    24 января 2023, 16:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество поставляемых российской армии в зоне спецоперации беспилотников растет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Предприятия военно-промышленного комплекса увеличивают поставки в ВС России разведывательных и ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд СВО, сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

     

    В ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза ранее заявил, что у России достаточно вооружений, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что за российским производством беспилотников и производством вооружений в целом «все наблюдают». Противники России периодически делают заявления о том, что у страны осталось «то одного, то другого» на два с половиной раза. «Вот, хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего», – сказал он по итогам поездки в Ижевск.

    «И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.

    Ранее Медведев отмечал, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США.

    Коментарии (11)
    Чехия отказалась поставлять Украине обещанные Германией танки Leopard 2
    Премьер Чехии заявил о невозможности поставить Киеву обещанные Германией танки Leopard 2

    24 января 2023, 19:24

    Текст: Вера Басилая

    Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

    Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что невозможно отправить «Леопарды» Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.

    Между тем СМИ сообщили, что Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин.

    Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.

    Коментарии (0)
    Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
    Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире

    24 января 2023, 20:14

    Текст: Вера Басилая

    Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

    «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.

    Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.

    Коментарии (10)
    Нуланд: Танки Abrams на Украине к весне не появятся
    Замгоссекретаря США Нуланд считает, что танки Abrams на Украину к весне отправить не успеют

    26 января 2023, 19:59

    Текст: Вера Басилая

    США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

    Нуланд сообщила, что несмотря на то, что США одобрили поставку танков Abrams на Украину, к весеннему наступлению они там не появятся, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. По ее словам, Abrams является сложным танком, который требует значительной подготовки, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

    До этого власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО
    Песков: Вопрос об изменении статуса СВО на повестке не стоит
    		    26 января 2023, 12:29
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    На повестке дня нет вопроса об изменении статуса специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Так представитель Кремля ответил на просьбу оценить идею об изменении статуса СВО после решения США и ФРГ о поставках танков Украине, передает ТАСС.

    Как обратил внимание Песков, европейские страны и США постоянно заявляют, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину «никоим образом не означает» вовлеченность этих стран или Североатлантического альянса в боевые действия на Украине. Россия с этим категорически не согласна и воспринимает эти действия как прямую вовлеченность в конфликт, которая растет, указал представитель Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.

    Коментарии (8)
    Ходаковский рассказал о ситуации в Угледаре
    Комбриг Ходаковский: Противник перебрасывает резервы из-под Бахмута в Угледар

    26 января 2023, 20:46

    Текст: Вера Басилая

    ВСУ перебрасывают ресурсы из-под Бахмута в Угледар, но российская пехота оттесняет противника все дальше в город, начались уличные бои, сообщил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.

    По словам Ходаковского, российские танки рисковали выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара – противник бил по ним ПТУРами с крыш многоэтажек.

    «Пехота маневрирует, деблокирует попадающие в огневой мешок штурмовые группы, теснит противника в город. Над Угледаром был сбит украинский самолет Су-25. По данным разведки противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться», – написал командир бригады «Восток» в своем Telegram-канале.

    Ранее в ДНР сообщили об установлении контроля над дорогой от Марьинки к Угледару.

    До этого советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах.

    Донецкий депутат Владислав Бердичевский пояснил газете ВЗГЛЯД, что в Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, что может привести к значительным разрушениям.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск

    24 января 2023, 14:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.

    «Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.

    Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.

    Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».

    Коментарии (0)
    Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск

    24 января 2023, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.

    Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.

    Коментарии (0)
    Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С1»
    Опубликована видеозапись боевой работы российского ЗРПК «Панцирь-С1»

    25 января 2023, 06:55

    Текст: Антон Антонов

    В ходе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» продолжают уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты и ракеты, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о прикрытии военных объектов, а также гражданской инфраструктуры. Видеозапись работы ЗРПК опубликована в Telegram военного ведомства.

    Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •