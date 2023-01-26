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США ввели санкции против Мантурова и Минниханова
Минфин США ввел санкции против вице-премьера Мантурова и главы Татарстана Минниханова
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Минфин США ввел санкции против вице-премьера Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, а также российских судоремонтных и авиационных предприятий.
На сайте американского минфина опубликован список новых санкций США.
В него внесены вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова. Также в списках значатся две яхты и пять самолетов, связанных с российскими физлицами и юрлицами, передает РИА «Новости».
Также новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий. В список попали АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, АО «Северо-Восточный ремонтный центр» и Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Уральский завод гражданской авиации», Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва», а также Центральное конструкторское бюро «Лазурит», АО «Владивостокское предприятие Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех».
Ранее США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость для борьбы с обходом санкций.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
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Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
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Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
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В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
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Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
В США назвали количество танков Abrams для передачи Украине
Стало известно количество танков Abrams, которые США планируют передать Украине
Вашингтон намеревается в скором времени объявить о передаче Киеву нескольких десятков танков M1 Abrams, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
В американской администрации заканчивается разработка проекта по поставке киевским властям «примерно 30 танков», сказали собеседники CNN, передает ТАСС.
Такое решение может быть принято уже на этой неделе. Отмечается, что обучение бойцов ВСУ на американских танках займет несколько месяцев. Вместе с танками Украина также может получить несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставка киевскому режиму американских танков ляжет бременем на налогоплательщиков в Европе.
Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что нужно готовиться к потенциальной поставке Abrams для ВСУ.
США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска
CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.
С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.
Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.
Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно».
«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Новый посол США прибыла в Россию
Американский посол Трейси прибыла в Москву
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Трейси уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
Посол Антонов: Танки США на Украине будут уничтожены
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Поставки танков США Киеву станут вопиющей провокацией, они подлежат полной ликвидации ВС России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, решение Штатов осуществить поставку танков киевскому режиму невозможно будет оправдать необходимостью защитить украинский народ. Антонов подчеркнул, что такое решение США станет очередной вопиющей провокацией по отношению к России, а западные страны лишатся иллюзий насчет того, кто на самом деле является агрессором в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».
Посол отметил, что американские танки станут законной целью для уничтожения российскими военными и будут ликвидированы как другие образцы техники НАТО.
Антонов добавил, что Штаты нацелены нанести стратегическое поражение Москве, осуществляя поставку вооружения для нападения на Крым и покрывая преступления киевского режима по отношению к жителям Донбасса, а также Запорожского и Херсонского регионов.
По словам посла, увеличивается число американских официальных лиц, которые признают, что в существующем конфликте идет «война по доверенности» с Россией, особенно в случаях, когда США увеличивают поставки вооружений после удачных операций российских военных на поле боя.
Ранее в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
Американист Васильев: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
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В задачи Линн Трейси будет входить сохранение диалога Москвы и Вашингтона по особо важным вопросам. Однако от нее стоит ожидать и попыток дестабилизации ситуации в России, а также воздействия на отношения Москвы со странами Средней Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Андрей Кортунов и Владимир Васильев. Ранее стало известно, что посол Трейси прибыла в Москву.
«Назначение Трейси само по себе интересно, поскольку это первый прецедент, когда данную должность заняла женщина. В целом для Москвы этот человек не новый: с 2014 по 2017 года она занимала пост замглавы американского посольства в России. Опыт у нее имеется, причем достаточно богатый», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Также интересно, что она не политический назначенец, а карьерный дипломат. Это имеет как плюсы, так и минусы. В Госдепе Трейси работает еще с 1990-х годов, и большая часть ее назначений приходилась именно на постсоветские государства», – отмечает эксперт.
«Ей хорошо знакома не только Россия, но и все пространство СНГ. В частности, до недавнего времени она являлась послом США в Армении, а это не самая легкая страна для дипломата. Как она покажет себя в Москве – вопрос хороший. Наши двусторонние отношения достигли критически низкого уровня», – подчеркивает собеседник.
«Задачи Трейси на новом посту, вероятно, будут скорее практическими. Например, она может попытаться остановить сложившуюся «войну посольств». Дипведомства в наших странах не укомплектованы до конца. Закрыты консульские представительства. Это значительно снижает возможность адекватного взаимодействия двух сторон», – акцентирует Кортунов.
«Важной задачей станет восстановление диалога по направлениям, где это еще представляется возможным. У нас все еще сохраняется ряд общих тем, регулярное обсуждение которых не помешало бы. Имею в виду Сирию, Афганистан, Северную Корею, потенциальную ядерную сделку с Ираном», – рассуждает эксперт.
«Однако нас несколько настораживает предыдущий опыт работы госпожи Трейси в Армении. Напомню, что она оставила о себе неоднозначное мнение в Ереване», – подчеркивает собеседник.
«США очень хотели наладить отношения Армении и Турции. Это вылилось в назидательные речи со стороны Линн Трейси. Хочется верить, что на посту в Москве она постарается изменить тональность собственных заявлений. Всегда нужно помнить, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному», – резюмирует Кортунов.
Иначе оценивает задачи нового посла США в РФ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Карьерный путь Линн Трейси, а также недавние заявления некоторых представителей американской политики о том, что страны Центральной Азии необходимо «отстыковать» от России, могут наводить на мысль, что она займется именно этим. Однако, на мой взгляд, ее приоритетная задача будет несколько иной», – считает эксперт.
«Трейси, вероятно, пойдет по пути Майкла Макфола – экс-посла США в РФ, который пытался добиться дестабилизации ситуации в нашей стране», – акцентирует собеседник.
«Напомню, что Макфол был назначен на свою должность во времена Барака Обамы, когда за внешнюю политику США отвечал Джо Байден. Учитывая деятельность данного экс-посла, сложно сказать, что она не была согласована с вышестоящим руководством. Многие люди с 2012 года так и остались в правительстве США. Думаю, что подходы сохранились, и Трейси еще себя покажет», – подчеркивает Васильев.
«Конечно, ее опыт советолога может помочь в поиске каких-то болевых точек во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии. США взяли курс на экономическую изоляцию Москвы в мире. Логично предположить, что Трейси способна осуществлять определенные действия на данном посту», – отмечает эксперт.
«Таким образом, посольство США превращается в еще один инструмент, который может быть использован для нанесения стратегического поражения России. Действия дипведомства по данному направлению могут предприниматься с большим или меньшим темпом. Но ясно, США развертывают про нас дополнительные силы», – резюмирует Васильев.
Напомним, накануне новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Она стала первой в истории женщиной, занимающей эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Дипломат уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве. Трейси хорошо владеет русским языком и по специальности является советологом.
До назначения на новую должность Трейси работала послом США в Армении в 2019–2023 годах. За долгое время нахождения на дипломатической службе она успела получить две ведомственные награды. Одна – за работу в Москве, вторая – «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.
Помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
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В Белом доме сообщили о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков
Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams
В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, заявил представитель Белого дома.
По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.
Польша подписала контракт на покупку СПГ из США на 20 лет
Польша подписала контракт на покупку 1 млн тонн СПГ из США в год в течение 20 лет
Польская энергетическая компания Orlen в Варшаве подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американской фирмой Sempra.
Уточняется, что контракт подразумевает обязательство Штатов осуществлять поставку 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет, передает ТАСС
По словам главы Orlen Даниэля Обайтека, реализация контакта начнется с начала 2027 года. Он добавил, что 1 млн тонн СПГ в год – это около 1,2 млрд кубометров газа в год.
Он отметил, что в Польше газохранилища заполнены на 100%. «Это 3,2 млрд куб. м газа», – сказал Обайтек, подчеркнув, что добыча внутри страны составляет 3,7 млрд куб. м.
В январе 2023 года в Германию была доставлена первая партия СПГ из США.