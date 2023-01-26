Блогеров возмутила обложка татарстанского журнала

Блогеров возмутила обложка татарстанского СМИ с церковью на черном фоне

В Сети резко раскритиковали обложку январского журнала «Татарстан», в которой блогеры усмотрели признаки русофобии.

«Эта обложка январского номера журнала «Татарстан» вызвала в Сети многокилометровые обсуждения и споры. На темной стороне изображен Благовещенский собор Казанского кремля, на светлой – мечеть «Кул Шариф», пишет Telegram-канал «Планерка».

«Привлекла внимание интересная обложка январского журнала «Татарстан». Издается этот журнал государственным (!) медиахолдингом «Татмедиа», это не какое-то небольшое частное СМИ. На «черной» стороне – православный храм, на белой – мечеть. Черное противопоставляется белому, старое – новому», – пишет в Telegram-канале Илья Ремесло. По мнению блогера, «такое противопоставление ислама и христианства является чистой провокацией и поощрением местных радикалов».

«Журнал «Татарстан», который входит в госхолдинг «Татмедиа» и издается на деньги из бюджета республики, выпустил новый номер с русофобской обложкой. На ней прямо противопоставляются российский православный (слева – Благовещенский собор Казани) и татарский мусульманский (справа – мечеть «Кул Шариф») миры. Причем российская часть коллажа представлена «черным, старым и прошлым». Обложка вызвала разные эмоции у читателей: кто-то просто тихо недоумевает, а кто-то активно возмущается», – отмечается в Telegram-канале «Вариант».

«Редакция журнала или как минимум художник обложки Альфрид Шаймарданов демонстрируют читателям «Татарстана»: все темное и мрачное было связано с православием, а светлое и радостное будущее – за исламом. В татарстанском сегменте интернета были возмущены подобной русофобией. А московское православное общественное движение «Сорок сороков» уже пообещало направить заявление в Следственный комитет РФ с целью проверить журнал на экстремизм», – пишет «Субъект».

Между тем главред журнала Татьяна Вафина попыталась оправдаться за вызвавшую споры неоднозначную обложку.

«Церковь и мечеть на заднем фоне обложки – это, оказывается, не дружба народов и толерантность, как замышлял художник Альфрид Шаймарданов, а «чистой воды экстремизм», который якобы «специально» придумал главный редактор, назвав половинку с церковью «черным», а половинку с мечетью «белым». Ну, что тут скажешь… Простите меня, братья-мусульмане*, меня – православную, русскую, приехавшую сюда из славного российского города Самары, за то, что в республике Татарстан, где все дружно-мудро-толерантно, с помощью этой обложки и в ущерб себе любимой, я допустила такой огрех», – написала она в Telegram-канале издания.

Ранее на могиле православного жителя Набережных Челнов, похороненного в райцентре Актаныш, спилили православный крест. Родственники усопшего заявили, что в местной администрации их призвали не восстанавливать крест.

Позже районные депутаты проголосовали за прекращение полномочий замглавы Актанышского района Татарстана Райхан Галимяновой.