Российских спортсменов пригласили на Азиатские игры Олимпийский совет Азии пригласил российских и белорусских спортсменов поучаствовать в Азиатских играх 26 января 2023, 13:20

Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам поучаствовать в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили в пресс-служба ОСА. В заявлении ОСА говорится, что совет верит в объединяющую силу спорта и в то, что спортсмены, вне зависимости от национальности или паспорта, должны иметь возможность принимать участие в состязаниях, передает ТАСС. Напомним, в среду МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований. Между тем трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Газете.Ru», что это предложение является провокационным и Россия его не примет. По ее словам, МОК таким образом пытается расколоть спортивное сообщество. Всю эту ситуацию она назвала «мерзкой», поскольку спортсмены «вообще ни в чем не виноваты». Она напомнила, как российским спортсменам пришлось выступать без флага и гимна, однако тогда, отметила она, «у нас были проблемы» из-за положительных допинг-проб. «Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», – напомнила она. Роднина посетовала на то, что не соблюдается не только Олимпийская хартия, но вообще все международные стандарты, законы и договоренности. Она добавила, что российским спортсменам нужно выступать командой, придерживаться единого решения.

Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю Медведев предложил потребовавшему подлодки Киеву опробовать субмарины в Днепре 25 января 2023, 19:05

Киевские власти рискуют остаться без выхода к морю, на этом фоне заявления украинской стороны о необходимости в подлодках выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале сравнил объемы поступающих киевскому режиму вооружений с «расстройством пищевого поведения» в форме булимии или компульсивного переедания, когда «постоянно хочется жрать». Украинское руководство постоянно желает все больше и больше, «больше танков, машин, орудий», и недавно кто-то из украинских представителей объявил о необходимости в поставках самолетов и подводных лодок, заметил он. Если требование о поставках самолетов «хоть как-то понятно», хотя нормальных взлетных полос практически не осталось, а небо над Украиной закрыто Россией, то требование поставок субмарин – «это сильно», сыронизировал Медведев. Он предложил Киеву учитывать то, что скоро у него «вообще не останется моря», и в таком случае властям нынешней Украины придется сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра» и учить «бессмертную We all live in a yellow submarine». «Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – заключил Медведев. Ранее замминистра обороны Украины Андрей Мельник обратился к Западу с требованием передать Киеву боевые танки, истребители и подводные лодки.

Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области 25 января 2023, 21:59

Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС. Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов. Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника. Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

Российские силы вошли в Угледар Российские силы закрепились на окраинах Угледара 26 января 2023, 08:35

Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС. Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.

В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского 25 января 2023, 20:15

В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города. В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС. В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента.

Концерт Урганта отменили в Москве Ургант сообщил об отмене концерта в московском клубе 26 января 2023, 00:49

Концерт Гриши Урганта (образ, в котором выступает телеведущий Иван Ургант) в московском клубе «Урбан» отменен. На странице музыкального проекта в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано «официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям». В нем сообщается, что запланированный на 2 февраля концерт отменен. Отмечается, что это «стало полной неожиданностью для всех». «Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…» – говорится в сообщении. Слушателей и зрителей призвали «не поддаваться панике и унынию» и «организованно дождаться следующего концерта». Концерт в «Урбане» планировалось провести еще в октябре, но тогда было опубликовано сообщение, что выступление переносится на 2 февраля. Напомним, Ургант планировал выступление в российской столице как «Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый».

Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ 25 января 2023, 15:08

Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams. «Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт. «Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов. «Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт. «В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник. «Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие

Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден. По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС. «Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он. Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России Захарова: Запад заранее спланировал войну против России 25 января 2023, 18:14

Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют». «Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок. Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне». Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации. Новости СМИ2 В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ 25 января 2023, 20:39 Текст: Кристина Цыцура

Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС. Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов. Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе. Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине 26 января 2023, 08:45

В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта. Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости». На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину. Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО. Новости СМИ2 Режиссер «Сватов» Радзюкевич рассказал о желании поехать добровольцем в зону СВО 25 января 2023, 15:54

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич заявил о желании отправиться добровольцем в зону СВО, он раскритиковал политику Украины и заявил, что пора заканчивать с этим «несостоявшимся проектом». В интервью порталу «Столица С» он заявил, что уже давно думает о том, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, «просто сейчас не позволяет здоровье». «Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь, поддержу жителей Донбасса», – добавил Радзюкевич. Ранее актер Оскар Кучера заявил, что гордится своей позицией по поводу поддержки СВО и считает, что лучше выглядеть дураком, чем быть подлецом. Так он прокомментировал критику его интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ). Медведчук: Украины не существует Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины 26 января 2023, 10:37

Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством. По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада. Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской. Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках». Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса. Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад. Новости СМИ2 Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар» 26 января 2023, 11:03

Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico. По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости». По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит. Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России. Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта. В ОП предложили признать Слепакова экстремистом за оскорбительную песню о военных Малькевич предложил вносить дискредитирующих армию России из-за рубежа артистов в списки экстремистов 25 января 2023, 17:22

«Если эти люди вернутся, они попадут под уголовное преследование, у них не будет здесь имущества, они не смогут зарабатывать на бюджетных проектах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, рассуждая о мерах, которые необходимо принять к Семену Слепакову и другим артистам, которые из-за рубежа занимаются дискредитацией российских военных в зоне СВО. Российские блогеры раскритиковали сатирическую песню артиста Семена Слепакова, в которой он спел о гибели сражающихся на Украине российских военных. По их словам, комедиант издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев. Также блогеры обратили внимание на то, что когда Слепакову «было выгодно быть патриотом», он пел про побеждающего ветерана войны, а сейчас исполнил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей». «Нахожусь сейчас на передовой в новых регионах Российской Федерации, обсудил эту ситуацию с песней с бойцами. Реакция у них понятная, непечатная, у них всего один вопрос, причем не к уехавшим артистам, а к нашим законодателям: что мешает принять простой и понятный закон, который будет прямого и простого действия? Резкое обозначение своей позиции в отношении своего государства, находящегося в специальной военной операции, это солидаризация с врагом, и особенно глумление над памятью погибших солдат должно вести к нескольким понятным процедурным моментам», – заявил член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич. По его словам, поспособствовать решению данной ситуации может ряд мер: моментальное включение таких артистов в реестр экстремистов, лишение любого имущества и пожизненный запрет на участие в каких-либо государственных программах, бюджетных проектах и так далее. Таким образом даже чисто теоретически, если эти люди вернутся, они попадут под уголовное преследование, у них не будет здесь имущества, они не смогут зарабатывать на государстве, участвовать в том числе во всевозможных днях городов и даже корпоративах государственных корпораций и организаций. «Но это должно быть четко, понятно зафиксировано в законе, а не в ярких заявлениях отдельных депутатов или призывах к сознательности организаторов концертов. Четко и понятно – значит, если плюнул, как Слепаков, как группа «Ногу свело», как актер Артур Смолянинов в память погибших воинов наших, то моментально потерял в России все и навсегда. Это должно быть отрегулировано законом. Мы ждем, когда в данном случае комитет по культуре Госдумы инициирует не обсуждение, а конкретную и очень быструю работу», – говорит член ОП. Ранее Слепаков, который практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине перебрался в Израиль, исполнил сатирическую «колыбельную» о матери, один из сыновей которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Новости СМИ2 В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен 26 января 2023, 12:02

В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там. «В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник. Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он. В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков». «Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать. Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками. После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта. В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД