Депутат: В России повышается доступность и качество высшего образования

Депутат Александр Мажуга рассказал об изменениях в системе высшего образования страны

В условиях беспрецедентного санкционного давления университеты стали точками роста и развития технологий в различных отраслях экономики, оборонной промышленности и медицине, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В среду президент Владимир Путин встретился со студентами и открыл новый учебно-практический корпус МГУ – кластер «Ломоносов».

«Российские университеты сегодня – это уже не только просто образовательная организация в классическом понимании этого слова. Вуз – это и мощная научно-техническая площадка, которая должна обеспечивать технологический суверенитет нашей страны», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

В нынешних условиях беспрецедентного санкционного давления, добавил он, университеты выполняют «важную и нужную функцию: они стали точками роста и развития технологий, которые в том числе применяются в различных отраслях экономики, в том числе в оборонной сфере и медицине». По его словам, на вузы, а значит – и молодежь «делается особая ставка для достижения и сохранения независимости нашей страны в технологических аспектах». «Технологии, наука и образование являются единым взаимосвязанным механизмом, а образование непосредственно связано с молодежью – будущими кадрами. Поскольку главные герои техноэкономики – это ученые, то в центры исследований и разработок необходимо привлекать молодых талантливых людей», – уверен депутат.

Для формирования технологического суверенитета страны необходимы не только кадры, но соответствующая инфраструктура. «Уже реализуются подобные программы, например, «Приоритет-2030». Открытие передовых инженерных школ создает инфраструктуру для исследований и разработок. Немаловажную роль играет и усиление кооперации между образованием и наукой», – подчеркнул Мажуга.

Депутат особо отметил, что в России реализуется курс на повышение доступности и качества высшего образования. «Во многом это делается благодаря предложениям президента России. Так, по инициативе Владимира Путина каждый год увеличивается число бюджетных мест для студентов по разным направлениям: в прошлом году оно составило 618 тысяч по всем формам обучения. В этом году цифра будет примерно такой же», – пояснил депутат.

В настоящее время российские университеты являются локомотивами развития регионов, поэтому по инициативе Путина почти 70% всех бюджетных мест отданы в региональные вузы. «Предприятиям требуются высококвалифицированные кадры, поэтому выпускники должны оставаться в регионах. Мы, конечно, не исключаем академическую мобильность и не против того, чтобы студенты ездили из одного региона в другой. Но 70% бюджетных мест передано региональным вузам для того, чтобы выпускники оставались на местах», – рассказал Мажуга.

Заинтересованность молодых специалистов работать в своих регионах подкрепляется и системой целевого обучения, добавил он. «Существуют институты целевого обучения, когда работодатель стоит за конкретным бюджетным местом в вузе. Например, в медицине 70% всех бюджетных мест обеспечены рабочими местами в соответствующих подразделениях поликлиник и больниц. И так по многим направлениям. Ребята могут не беспокоиться, что у них будет достойная и интересная работа с хорошей заработной платой», – сказал депутат.



Он отметил, что представление о том, что в России очень много экономистов и гуманитариев уже давно признано несостоявшимся: «Сегодня делается упор на инженерно-технические специальности, на специальности в IT-сфере, сельском хозяйстве, здравоохранении и педагогике».

В среду, в День российского студенчества, президент России Владимир Путин открыл новый учебно-практический корпус МГУ – кластер «Ломоносов», являющийся флагманом строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы». Он также встретился со студентами. В ходе разговора с ними глава государства вспомнил, как, будучи студентом, сам ездил в студенческие стройотряды, где рубил лес для высоковольтных ЛЭП в тайге. Создание строительных студотрядов он назвал хорошей идеей, но выступил против их привлечения для восстановления новых регионов. По словам главы государства, пока там недостаточно безопасно.

В ходе разговора со студентами Путин, отвечая на вопрос, рассказал о цели российской спецоперации на Украине. «Цель, как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – сказал Путин.

Путин также поддержал несколько инициатив учащихся, в частности, отметил идею студента первого курса Московского политехнического университета о создании цифрового двойника здания для его эффективной эксплуатации.