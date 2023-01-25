Тбилиси назвал «недружественным и постыдным» заявление Киева об эвакуации украинцев из Грузии

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани назвала «недружественным и постыдным» заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления авиасообщения с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«А еще хуже то, что оно направлено на втягивание Грузии и ее народа в военные действия», – сказала она.

Вице-премьер напомнила, что Тбилиси всячески поддерживает Киев на направлениях, которые не подразумевают вовлечение в вооруженное противостояние.

«Все дипломаты, приезжающие в Грузию, обязаны знать ее новейшую историю, когда наша жизнь была полна трупов, крови, голода, сиротств, потерянных территорий, братоубийственных войн, сражений с оккупантами (Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии после войны-2008)», – обратилась Теа Цулукиани к главе украинской дипломатической миссии в Грузии.

«В Грузии должны быть мир и стабильность, это наше стратегическое направление, Касьянову это не сменить», – заявила она.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможное возобновление прямых рейсов из России.