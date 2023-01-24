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Сальдо: Пойма Днепра находится под контролем ВС России
Глава Херсонской области Сальдо заявил о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр
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Украинские войска постоянно пытаются пройти через Днепр, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Все попытки ВСУ форсировать реку и переправиться с правого берега на левый терпят неудачу, поскольку вся территория левой стороны, вся пойма находится под контролем ВС России, заявил Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.
В начале января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что из-за обмеления Днепра сохраняется риск новых атак ВСУ через реку на Запорожском направлении.
Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
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В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
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Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».
На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».
Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.
В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.
МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий
Полянский: Запад пересек еще не все красные линии в украинском кризисе
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НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Такую позицию обозначил в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия посылает все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, при том «наиболее красные» границы еще не пересечены, «а в случае с ядерными державами, если вы хотите обострения конфликта, необходимо просчитывать все варианты», отметил он.
Полянский добавил, что поставка на Украину западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но грозит прямым вовлечением Запада в конфликт, передает ТАСС.
По словам дипломата, «Россия не хочет прямого столкновения» с Североатлантическим альянсом, «НАТО делает аналогичные заявления», но при этом и оружие, и обслуживающие его военные продолжают отправляться Киеву.
Полянский подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в оперативное планирование» украинских военных, страны НАТО также «предоставляют Киеву разведданные», то есть «НАТО фактически воюет на Украине», поскольку там находятся западные советники, наемники и ЧВК.
Ранее обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek написал, что США и НАТО пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины.
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Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении
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Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков, заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что не знает, зачем это Украине, так как, с одной стороны, украинские власти «пакт о ненападении предлагают заключить», а с другой стороны, «готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков)», передает его слова агентство БелТА.
Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины. При этом в Киеве до этого заявляли, что совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины.
В декабре прошлого года в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
Как заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев, Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны украинских военных в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300.
В октябре прошлого года Лукашенко указывал: Украина сосредоточила у границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. В середине ноября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо проинформировал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях» и «начинают взрывать все мосты на Волынском направлении». На прошлой неделе погранкомитет сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Фиксируется стрельба из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной украинской территории. О том, что провокационные инциденты на границе происходят все чаще, в декабре прошлого года говорил и президент Белоруссии.
В октябре 2022-го Лукашенко и его российский президент Владимир Путин договорились задействовать совместную группировку, которая была предусмотрена Союзным договором, и де-юре функционировала с 2000 года. Реальное развертывание РГВ объяснено обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
Песков заявил о последствиях для Германии из-за поставок танков Киеву
Песков: Поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
Возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся в достаточно низкой точке, хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что, безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при условии согласия США Киеву танки Abrams.
Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
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Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).
Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.
До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.
Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.
Минобороны сообщило об успехах наступления в ДНР в районе Северска
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Наступательные действия подразделений Южного военного округа продолжены на Донецком направлении. Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Северска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 30 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийская система М-777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении за последние сутки ликвидированы более 25 военнослужащих 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой и Новоселкой ДНР, уничтожена самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
Артиллерией Воздушно-десантных войск на Херсонском направлении в районе Антоновки уничтожена американская РЛС контрбатарейной AN/ТPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Новоукраинки и Артемовска ДНР.
Также нанесено поражение 64 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.
Авиацией ВКС России под Песками-Радьковскими Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников у пунктов Золотаревка, Новочервоное ЛНР, Никольское ДНР, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Васильевка, Крынки, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье
Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.
Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
ВСУ обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС.
Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги.
В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове.
Троллейбусы и трамваи встали в Днепропетровске из-за отсутствия электричества
Работа троллейбусов и трамваев в Днепропетровске (Днепре) остановлена из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Страна», в Днепре с 18.10 (17.10 мск) остановили электротранспорт из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях. Местные власти сообщают, что увеличили количество автобусов на маршрутах трамваев и троллейбусов, передает РИА «Новости».
Заместитель мэра города Михаил Лысенко в свою очередь заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая.
По его словам, по электроснабжению проблемы действительно есть: водоканал и большинство котелен к этому готовы. «Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять», – уточнил он.
В декабре сообщалось, что троллейбусы и трамваи в столице Украины не будут выходить на маршруты до весны 2023 года, вместо них выпустят автобусы.
Ранее в Одессе приостановили работу электротранспорта из-за проблем с электричеством.
Эксперт объяснил опасность хранения Украиной оружия на АЭС
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«Задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, комментируя данные о том, что Украина складирует западное вооружение на территориях АЭС.
Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.
«Говорить о том, что Украина как-то соблюдает хоть какие-то законы войны или вообще законы – это бессмысленно и наивно. Всей своей деятельностью за 11 месяцев СВО Украина доказала, что она игнорирует и сознательно преступает законы войны. С первых же дней спецоперации ВСУ прикрываются мирным населением, размещают танки, артиллерию в жилых кварталах. Мы видим это в том числе и сейчас», – говорит Малькевич. По его словам, сейчас боевики в Херсоне живут в захваченных домах и квартирах мирных граждан. До этого в Мариуполе они оборудовали свои базы в школах и детсадах, а штаб батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) находился в библиотеке и одном из корпусов Мариупольского госуниверситета.
«И сейчас завозится смертельное оружие, из которого расстреливаются опять же мирные населенные пункты. За три с половиной дня выпущено уже 120 снарядов НАТО по Левобережью. И это только кусочек Херсонской области, а есть еще Запорожская область, ДНР и ЛНР, куда завозится все более смертельное оружие, которое, естественно, они пытаются сохранить, поэтому сознательно хранят на территориях атомных электростанций», – объясняет член ОП.
Даже пожар в такой ситуации может быть опасен для хранящихся вооружений, при этом любое происшествие на АЭС даст повод Киеву обвинить Россию в том, что она является «ядерной угрозой для Европы», продолжает эксперт. «А все потому, что задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – заключил Малькевич.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказало о планах запустить миссии, состоящие из двух экспертов, на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
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