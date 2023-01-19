Эксперты рассказали об оппозиции киевскому режиму внутри страны

Не все украинцы поддерживают действующую в стране власть, режим президента республики Владимира Зеленского не олицетворяет всю Украину и не отражает интересы всего населения, считают эксперты круглого стола «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны».

Дискуссию о неоднородности взглядов и позиций украинцев запустила статья председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованная в «Известиях». Директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов считает, что другая Украина – «это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского, кто изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

«Если говорить конкретно по социальным группам, другая Украина – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на митинги, это те, кто понял, что война – это горе, те, кто боится сказать, что не согласны с политикой Зеленского», – подчеркнул он. Молчанов заключил, что «большая часть украинцев, представляющих позицию мира, оказались не представленными не только в политической элите, они не представлены даже никакими спикерами».

«Мы привыкли, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук в статье говорит об обратном – что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам. Он дал старт обсуждению того, что на происходящее нельзя смотреть в черно-белом стиле, где есть однозначная группа, которая ненавидит Россию, что это – вся Украина. Это отнюдь не вся Украина», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам медиаменеджера, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александра Малькевича, на Украине без суда и следствия убивают тех, кто не поддерживает киевский режим, с 2014 года более 90 известных публичных лиц были уничтожены фашистской хунтой: «Можно сказать точно, что введена плановая президентская диктатура. Есть мнение, что кураторы из Европы пытаются что-то говорить Зеленскому, образумить. Нет, он душит любые СМИ, церковных, общественных деятелей. На Украине идет геноцид собственных граждан, которых выталкивают со своей родины».

Обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко считает, что «действующий киевский режим, несмотря на всю свою кажущуюся мощь, боится другой Украины. По его словам, есть неоднородность и внутри украинских элит.

«Существует неоднородная военная элита. Сейчас идет специальная военная операция, и военная элита Украины делится по разным факторам: и по источникам дохода, и по центрам влияния», – говорит он.

Против Зеленского, по мнению Скачко, настроены и олигархи: «Они сопротивляются, поэтому их и хотят уничтожить. Они тоже – носители другой Украины, с которой нужно говорить, которую нужно легализовать в пространстве Украины».

Не едины даже неонацисты, говорит он: «Есть неонацисты из карательных батальонов, из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и т. д. – это наемники на зарплате. Есть классические нацисты, для которых Украина – это некая сакральная ценность», – добавил он.

Говоря о трудящихся, Скачко отметил, что этот класс Украины сейчас задавлен. «Эти люди... деморализованы, либо изгнаны из страны, либо загнаны в своей родной стране под плинтус. У них нет социальной перспективы. Сейчас многие из них, действительно, настроены воинственно против России. Нужна новая парадигма, что война против России не является войной за Украину. Украину ведут на убой, на полное подчинение, и даже если Украина победит, на полях победы от нее ничего не останется», – высказался он.

Напомним, в статье Медведчук рассказал, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простым жителям Украины «военный триумф Зеленского не важнее своих жизней и разрушенных домов».