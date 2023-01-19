Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

Ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он отметил, что в случае, если ядерная страна проиграет в обычной войне, это приведет к развитию ядерного конфликта, а ядерные державы «не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

«А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза таким образом прокомментировал скорое обсуждение западных стран на базе НАТО о поставках Киеву нового тяжелого вооружения и ударных систем.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подверг критике западных партнеров из-за их «нерешительности» в вопросах поставок Киеву танков.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.

Президент Польши Анджей Дуда до этого рассказал, что Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.