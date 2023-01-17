Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины

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17 января, вторник | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины
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Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин.
«Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.
Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности».
Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России.
«Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине
Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда»
Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории.
В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT.
Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».
Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации, сообщили в Кремле.
Текст указа опубликован на сайте Кремля.
В указе говорится, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Уроженец села Раевский Альшеевского района республики 37-летний Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга на территории Украины, передает ТАСС.
В ноябре Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.
Путин назвал стабильной ситуацию в экономике России
Путин: Ситуация в экономике России «стабильная, если не сказать хорошая»
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике как стабильную, подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства страны.
По его словам, ситуация в экономике России стабильная, более того, она гораздо лучше того, что прогнозировали не только противники России, но и руководство страны.
«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не стал жизнеспособным ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий.
Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета
Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян.
Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта в Новосибирске
Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта и автотрассы в Новосибирской области
Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта «Толмачево», а также строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы «Иртыш», пишут СМИ.
По словам президента, направленная в письменном виде просьба о помощи в развитии объектов будет перенаправлена в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению, передает РИА «Новости».
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией.
Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 км) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы «Сибирь» и «Иртыш».
Ремонт автотрассы «Иртыш» проведут на участке с 50 по 60 км. На трассе обустроят новое покрытие, нанесут разметку, установят сигнальные столбики, барьерные ограждения и дорожные знаки.
Кроме того, глава Новосибирской области Андрей Травников пригласил главу государства посетить церемонию открытия строящегося терминала аэропорта, возведение которого продолжается несмотря на пандемию и санкции.
Помимо терминала, вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура: введены крупнейший логистический центр «Почты России», несколько логистических центров интернет-магазинов, цех бортового питания, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Ранее Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров.
Кремль анонсировал визит Путина в Петербург
Песков: Путин может посетить Петербург 18 января
Президент Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, поездка может состояться в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, будут мемориальные мероприятия, передает ТАСС.
Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров
Новосибирская область стала лидером среди других российских областей по многим показателям, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором области Андреем Травниковым.
По его словам, все заявленные параметры весьма достойные, удовлетворительные, передает РИА «Новости».
Ранее эксперты ЭИСИ оценили работу губернаторов в ходе частичной мобилизации.
Кремль спросили о купании Путина на Крещение
Песков пока не знает, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение.
«Пока не знаю», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения.
Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с пандемийными условиями.
Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество стран в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.
На сайте Кремля говорится, что с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба.
5 января Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис.
С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.
Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование турецко-сирийских отношений
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский и турецкий лидер обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений, включая инициативу Анкары о консультациях с российскими, сирийскими и турецкими представителями, сообщается на сайте Кремля.
Президенты отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана по Астанинскому процессу содействия сирийскому урегулированию.
Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что для нормализации отношений с Сирией Турция должна прекратить оккупацию территории страны.
Песков анонсировал совещание Путина по экономике
Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что формат этого мероприятия является стандартным и регулярным. Президент выступит сам и заслушает доклады главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра финансов Антона Силуанова, передает ТАСС.
СМИ будут транслировать только вступительное и, возможно, заключительное слово Путина.
Песков уточнил, что президент на совещании представит свое видение основных перспектив развития экономики, а также даст оценку уровня развития экономики по итогам 2022 года.
В свою очередь Решетников представит доклад об основных задачах развития экономики в 2023 году, Хуснуллин расскажет о программах инфраструктурного развития. Глава ЦБ Набиуллина доложит президенту о нынешней экономической ситуации, а Силуанов – о федеральном бюджете.
Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная.
Путин обсудил с президентом Туркменистана сотрудничество в энергетике
Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили в телефонном разговоре сотрудничество в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны высоко оценили достигнутый уровень стратегического партнерства двух государств, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президенты обсудили конкретные вопросы практического сотрудничества в сфере энергетики.
Напомним, Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников Туркменистана.
Путин потребовал добиться ощутимых результатов по повышению зарплат граждан
Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС.
Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития.
«Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках. И конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент.
Напомним, во вторник Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
Путин обратил внимание на проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на то, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с неполной занятостью и с оплатой труда, нужно работать над исправлением этой ситуации, подчеркнул он.
«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», – передает его слова РИА «Новости».
Путин указал на то, что правительству вместе с субъектами нужно работать над исправлением этой ситуации.
«Главное, у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост реальных зарплат», – сказал глава государства.
Ранее Путин указал, что внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта и роботизации, приведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, а не к росту безработицы.
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