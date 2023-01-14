Путин направил соболезнования родным Инны Чуриковой

Путин направил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшейся в субботу актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин отправил телеграмму соболезнований родным и близким Чуриковой, передает РИА «Новости».

Коллеги отреагировали на смерть народной артистки СССР. Актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что смерть Чуриковой – страшная потеря для искусства, играть с ней было честью.

Депутат Госдумы Елена Драпеко отметила, что Инна Чурикова была ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, ее смерть – очень большая утрата для отечественной культуры.

По ее словам, Чурикова прожила замечательную жизнь, яркую, полную побед. «Ее счастливая встреча с мужем дала ей такую возможность, чтобы увидели ее необыкновенный талант», – добавила парламентарий.

Кинорежиссер Карен Шахназаров отметил, что образы, созданные Инной Чуриковой, буду жить очень долго.

Он заявил, что имел честь работать с Чуриковой в фильме «Курьер», где исполняла роль матери главного героя, и воспоминания и впечатления об этих съемках – одни из самых ярких в его жизни.

«Время у нас сейчас такое, какое-то, все обесценилось, многих называют ... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса», – добавил Шахназаров.

Также соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой выразила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что уникальное мастерство актристы и обаяние пленяли каждого.

Министр отметила, что уход из жизни актрисы стал прискорбной новостью для всех, и назвала смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, «которые искренне любили ее творчество, для всей отечественной культуры». По словам Любимовой, перед болью потери бессильны любые слова.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни, прощание с ней состоится в театре «Ленком»во вторник.