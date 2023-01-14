В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина

Военный эксперт объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию

Самолеты дальнего обнаружения AWACS, которые перебрасываются в Румынию, могут вести разведку вглубь России на сотни километров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. В пятницу в НАТО объявили о переброске на следующей неделе самолетов AWACS с территории Германии.

«Самолеты дальнего обнаружения AWACS могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами авиации. Дальность обнаружения зависит от модификации самолетов и размеров отслеживаемых объектов. Крупные военно-транспортные самолеты AWACS видит далеко – за сотни километров, а ракету – за десятки километров», – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

По словам эксперта, AWACS – это далеко не единственные средства для наблюдения Россией. «Очевидно, что НАТО вело разведывательную работу и до активной фазы конфликта. Эта работа продолжается постоянно. Основным ее элементом является американская спутниковая группировка со средствами оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки. Плюс – разведывательные данные собираются с беспилотников, за счет агентуры. Против России задействованы все виды разведки», – подчеркнул эксперт.

Собеседник напомнил, что несколько самолетов AWACS находится на территории Польши «с начала активной фазы конфликта». Переброску еще трех самолетов в Бухарест он связал с тем, что НАТО хочет обеспечить беспрерывный поток данных о России.

Даже если один из самолетов будет находиться на дозаправке, а другой проходить предполетную подготовку, то как минимум один AWACS будет находиться на дежурстве в воздухе, указал Денисенцев. «Возможно, происходит ротация самолетов или в НАТО решили увеличить их численность в Румынии. Эти самолеты давно находятся в воздушном пространстве стран Восточной Европы и ведут наблюдение», – напомнил Денисенцев.

О намеченной на 17 января переброске в Румынию из Германии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России в пятницу сообщила пресс-служба альянса. По данным СМИ, всего в Германии находится 14 таких самолетов. По информации агентства dpa, будет переброшено три самолета. Самолеты будут базироваться в течение нескольких недель на базе румынских ВВС в Отопени, недалеко от Бухареста, примерно в 200 км от границы с Украиной.

Благодаря своей радиолокационной системе самолеты AWACS могут обнаруживать и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии более 400 км. Они умеют передавать информацию любому другому самолету в воздушном пространстве, поэтому их можно использовать в качестве летающих командных пунктов.

В НАТО заявили также, что после начала военных действий России на Украине альянс усилил свое воздушное присутствие в Восточной Европе, перебросив дополнительные истребители, самолеты-разведчики. С февраля 2022 года самолеты, оснащенные системами AWACS, регулярно патрулируют воздушное пространство Восточной Европы и Прибалтики, чтобы отслеживать передвижение военных самолетов РФ у границ НАТО.

В последние годы альянс активно усиливал свое военное присутствие странах Восточной Европы. В частности, были созданы многонациональные боевые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. НАТО заявляет, что в настоящее время имеет «более 40 тыс. военнослужащих, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы» на восточной окраине альянса.

На территории Румынии есть элементы французской системы противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования MAMBA, она дополняет комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD). Румыния является членом НАТО с 2004 года.

Сейчас в стране дислоцированы 750 французских солдат, а также 150 бельгийцев и голландцев, находящихся на ротационной основе. На постоянной основе находится около 3 тыс. американских военных, которые расположены на нескольких военных базах.

В июне прошлого года на авиабазу «Михаил Когэлничану» близ черноморского порта Констанца были переброшены бойцы американской 101-й десантно-штурмовой дивизии, известной как «Кричащие орлы». Десантники приданы для выполнения задачи 5-го армейского корпуса США «по укреплению восточного фланга НАТО и участию в многонациональных учениях с партнерами». Официальный сайт сухопутных сил США сообщал, что в общей сложности около 4,7 тыс. десантников из числа «Кричащих орлов» были размещены в различных точках Европы.

В октябре прошлого года портал CBS News сообщал, что «101-я воздушно-десантная дивизия армии США всего в нескольких милях от границы Румынии с Украиной отрабатывает боевые действия против России».

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