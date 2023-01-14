Молдавии из-за энергокризиса потребовалось новое министерство

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14 января, суббота | Последнее обновление — 06:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Небензя указал на превращение Украины в «натовскую ЧВК»
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Молдавии из-за энергокризиса потребовалось новое министерство
Премьер Молдавии Гаврилица сообщила о намерении создать министерство энергетики из-за энергокризиса
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Для того, чтобы преодолеть энергокризис, с которым столкнулась Молдавия, в стране планируют создать министерство энергетики, заявила глава правительства Наталья Гаврилица.
Гаврилица сообщила, что руководство страны обсудило «необходимость создания министерства энергетики». Она объяснила планы создать новое министерство тем, «насколько сложны вопросы энергетики» и объемом реформ, которые требуется осуществить. По ее словам, многие реформы «займут десятки лет».
Сейчас кабмин при участии иностранных экспертов обсуждает, какими компетенциями должно быть наделено ведомство, а также его организационную структуру, передает ТАСС со ссылкой на NordNews.
Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства Гаврилицы.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Член СПЧ Киркора: Отмена отсрочки для многодетных отцов может быть связана с окончанием мобилизации
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На фоне эскалации ситуации на Украине сложно предположить, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем. Однако сейчас можно допустить, что ее отмена вызвана завершением мобилизации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член СПЧ Ирина Киркора. Ранее в Госдуме сообщили об отмене Генштабом директивы, дающей право многодетным отцам на отсрочку.
«Вопрос о точном соответствии информации может быть адресован исключительно Главному мобилизационному управлению Генштаба Минобороны России. Причина проста – речь идет о документе, который готовится данным управлением. Я видела только текст обращений семей, которым этот документ был продемонстрирован в момент отстаивания прав своих супругов», – разъясняет заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
«Косвенно это было подтверждено несколькими должностными лицами, но я не видела юридически оформленного текста. Однако есть основания предполагать, что отсрочку могут отменить в связи с завершением мобилизации», – уточняет собеседница.
«Подчеркну, частичная мобилизация, которая проводилась, уже завершена. Данная отсрочка предусмотрена не в законодательном акте Российской Федерации. Но на фоне эскалации ситуации на Украине из-за действий Запада, нужно учитывать любой вариант развития событий», – подчеркивает общественница.
«Говорить о том, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем, могут только военные и Верховный главнокомандующий. Мы, в свою очередь, можем только рассматривать те ситуации, которые появились в ходе мобилизации. Члены СПЧ часто возвращали многодетных отцов домой с мест боевого слаживания», – акцентирует собеседница.
«Поэтому мы говорим об этом в прошлом времени. Что будет дальше – мы не знаем. Важно помнить, что директива – это не законодательный акт», – резюмирует Киркора.
Ранее в телеграм-канале депутата Госдумы Нины Останиной появилась информация об отмене отсрочки для многодетных отцов при мобилизации. В сообщении указывалось, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью якобы начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Позже военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку от мобилизации многодетным отцам, передает издание Chita.ru. «Решение отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», – заявил он.
Напомним, что 31 октября 2022 года Министерство обороны России сообщило об окончании мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин. При этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации 28 октября.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Россиянка вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал проходящего в Новом Орлеане 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», сообщили в пресс-службе проекта.
В сообщении говорится, что Линникова вышла в топ-16 самых красивых девушек в мире, передает РИА «Новости».
22-летняя модель, голубоглазая блондинка из Оренбурга продефилировала в ярком купальнике цвета фуксии, представила расшитый орнаментом в виде сияющей жар-птицы кейп, вышла на подиум в ярко-алом вечернем платье от петербургского дизайнера.
Кроме того, Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.
Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 14 января.
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района, он не пострадал
Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, они подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили власти города.
Сам чиновник не пострадал при покушении, заявили в администрации Бердянска, передает ТАСС.
Теракт совершили в 19.30 по местному времени, Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, указали в администрации, сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сила взрыва составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В администрации подчеркнули, что теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.
В декабре в Бердянске подрывали подстанцию и опору линии электропередачи.
В сентябре в этом же городе были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской на 153 млн рублей
Басманный суд Москвы в ходе заочного рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской (признана иноагентом) о распространении фейков о Вооруженных силах России принял решение об аресте ее имущества на 153 млн рублей.
Об этом сообщила адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела. Речь, среди прочего, идет о квартире в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машиноместе, передает РИА «Новости».
Белоцерковская предположительно не стала искать адвоката по соглашению. Ей был назначен так называемый бесплатный, или «государственный», защитник.
Белоцерковская, в отношении которой завели уголовное дело, находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.
В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей
В Соледаре рассказали, как ВСУ вывезли из города всю технику и вещи местных жителей
ВСУ увезли из города Соледар в ДНР всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей, рассказал местный житель Сергей Кузин.
По его словам, вывозили все, даже туалетную бумагу. Украинские военные выламывали двери и ворота пустующего после отъезда людей жилья, загружали в гражданские машины бытовую технику, вещи, передает РИА «Новости».
Сам Кузин рассказал, что поймал военных на месте, когда вместе с отцом пришел к соседям. «А они нам сказали, что позицию ищут», – вспоминает он.
Также местный житель добавил, что одна его знакомая выехала на Украину и рассказала позже, что на территории государства больше ломбардов с вывезенной из Донбасса техникой, чем продуктовых магазинов.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
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