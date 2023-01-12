Осужден не желавший участвовать в СВО башкирский ефрейтор

Вынесен приговор сбежавшему во время частичной мобилизации ефрейтору, не желавшему ехать на фронт, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова рассматривал Уфимский гарнизонный военный суд, его обвиняли в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

По этим данным, в мае 2022 года ефрейтор, отказываясь от участия в СВО на Украине, оставил место службы и скрывался до сентября. Тогда его задержали.

Кандарова признали виновным, ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее был осужден призванный в ходе частичной мобилизации Александр Лешков, его признали виновным в нанесении побоев офицеру.