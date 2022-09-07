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Британские СМИ: Стоимость жизни и климат волнуют людей в мире больше Украины
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Согласно опросу, большинство респондентов в 16 из 22 крупнейших стран считают, что Россия должна покинуть территорию Украины, при этом наиболее приоритетными проблемами люди чаще называли климатический кризис и стоимость жизни, чем Украину, сообщает The Guardian.
Как сообщает портал «Опросы и замеры», в список «крупнейших стран» не вошла половина стран из G-0, но при этом были включены Молдавия, Сенегал и Нигерия.
«Хотя опрос ясно показывает, что Украина во всем мире рассматривается как менее важная проблема, чем климатический кризис и стоимость жизни, опрос не может утешить Россию. Например, также значительное большинство (49%) поддержали утверждение, что «военные преступления в основном совершаются Россией» по сравнению с 28%, поддержавшими точку зрения, что «военные преступления совершаются обеими сторонами», – приводит издание данные опроса.
Отмечается, что «мир требует от России ухода с оккупированной ею украинской территории, в том числе в некоторых странах, которые иногда считаются сочувствующими России, таких как Турция и Южная Африка». При этом в Сенегале, Индии, Индонезии и Сербии «менее 50% респондентов высказались за уход России».
Обеспокоенность особенно высока в Восточной Европе и большинстве стран G7. Однако немногие граждане считают войну главным глобальным приоритетом в Нигерии (21%), Индии (21%) или Колумбии, Египте, Мексике, Саудовской Аравии и Турции (менее 20%).
Только 22% респондентов в США включили Украину в тройку глобальных проблем. Больше респондентов в Кении (37%), чем в Германии (33%) или Франции (29%), оценили вторжение как главную глобальную проблему».
«Почти половина респондентов (49%) назвали инфляцию и стоимость жизни одной из трех главных проблем, стоящих сегодня перед их семьей и обществом, причем наибольшую озабоченность они вызывают в странах с высоким уровнем дохода. Стоимость жизни входит в тройку основных проблем в Сингапуре (76% респондентов), Великобритании (70%), Франции и Сербии (58%), Польше (57%), Германии (45%) и Японии (46%)», – говорится в публикации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
В Германии заявили, что никогда не получали дешевый газ из России
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «никогда не получала дешевый газ» из России, он оплачивался в том числе за счет ослабления национальной безопасности страны.
«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России. Рыночная цена могла быть в некоторые моменты выгодной, но она привела к слепой зависимости или обмену инфраструктурами, который являлся фактически риском для безопасности. Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счет нашей национальной безопасности», – сказала Бербок, выступая на мероприятии в МИД Германии, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России, так как не может за один день отказаться от российских ископаемых энергоресурсов.
«Канцлер Германии, министр экономики и я, как министр иностранных дел, всегда говорили, что мы не хотим повторять ошибки, совершенные ФРГ в прошлом, и не обещать вещей, которые мы не можем исполнить. Поэтому мы сказали, что мы не можем с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии из РФ», – сообщила Бербок.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
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Захарова резко раскритиковала «омерзительные» слова Борреля о России
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Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Дословно он сказал: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить», – сказал Боррель, – «фашистскую страну», – нашу, – «и ее фашистский режим». <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика», – отметила Захарова, выступая на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?»
По словам дипломата, в течение пары часов после того, как эта тема «недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения» начала расходиться, представители Борреля пытались объяснить высказывание ошибкой переводчика, передает ТАСС.
«Но вот сейчас достали видео, его бы достали в любом случае. Он (Боррель) позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова. А потом еще заставляет, я уверена, врать представителей, что такого не было. Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», – сказала Захарова.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высказыванием Борреля, заявил: «Мы плохо относимся к таким переводам и плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные формулировки».
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
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В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Швейцарцам пригрозили тюрьмой за попытки согреться зимой
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Жителям Швейцарии, которые зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа и будут «перегревать» дома до температуры выше 19 градусов, грозит тюремное заключение, заявил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.
Спурндли заявил, что «нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями». По его словам, такие действия «должны преследоваться кантонами по умолчанию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Blick отмечает, что при умышленном нарушении может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В случае небрежного нарушения возможно наказание в виде штрафа.
Напомним, власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Власти страны впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа. Гендиректор полиции Фреди Фесслер заявил, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начнут грабить в случае нехватки электроэнергии этой зимой.
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Газпром отреагировал на вирусный ролик о долгой зиме
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Газпром не публиковал вирусный ролик о долгой зиме с кадрами флагов Евросоюза и объектами газовой инфраструктуры, но считает его классным, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Авторы не мы. Но ролик классный. Жаль, что с неточностями», – сказал он РИА «Новости».
Отмечается, что накануне был опубликован ролик, автором которого во многих пабликах и СМИ сочли Газпром. Он начинается с кадров, на которых идет сотрудник «Газпром энерго», который поворачивает выключатель на некой приборной панели, а затем давление в газопроводе падает до нуля. В видеоряде также присутствуют кадры с флагами ЕС, альтернативными источниками энергии, трубами «Северного потока – 2» и заснеженными городами.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
МАГАТЭ заявила о неспособности установить виновников обстрелов Запорожской АЭС
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У миссии МАГАТЭ нет средств, которые позволили бы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать... за военной операцией в регионе», – сказал Гросси в интервью CNN. Он пояснил, что это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала».
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, передает РИА «Новости».
На заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Гросси указал, что одной из основ безопасности любой АЭС «является отсутствие нарушений ее физической целостности». Однако, по его словам, «физические атаки происходили и происходят», это «неприемлемо», передает ТАСС.
«Мы наблюдаем, что сотрудники станции работают в чрезвычайно сложных условиях по соседству с военной техникой и оборудованием. В этой связи наша рекомендация заключается в том, чтобы военная техника и оборудование, находящиеся на месте, должны быть выведены, чтобы не мешать нормальной работе системы ядерной безопасности», – заявил он.
МАГАТЭ рекомендует восстановить систему внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС и затем обеспечить ее безопасную работу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
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Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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Строителей из Северной Кореи пригласили восстанавливать Донбасс
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Власти Донецкой Народной Республики вместе с КНДР прорабатывают вопрос о направлении северокорейских рабочих на Донбасс для восстановления республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы <…> сейчас нуждаемся, например, в строителях. Потому что у нас стройки сейчас только те, которые развернулись, уже вызывают, наверное, какое-то удивление, но нам нужны еще гораздо более широкие масштабы, чтобы восстановить то, что разрушила Украина, Поэтому здесь с КНДР мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы строители, которые являются высококвалифицированными, <…> направлялись в Донецкую Народную Республику», – приводит ТАСС слова Пушилина.
Ранее Пушилин сообщал, что МИД ДНР ведет переговоры о привлечении к восстановлению территорий республики строителей, в том числе из Северной Кореи.
В июле 2022 года власти КНДР приняли решение о признании ДНР и ЛНР. КНДР стала пятой страной, считающей республики Донбасса независимыми государствами.
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Асмус не явилась в суд на разбирательство по делу о дискредитации ВС России
Российская актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного за дискредитацию российской армии.
Суд начался без Асмус, интересы артистки представляет ее защитник, передает РИА «Новости».
Адвокат актрисы Владимир Ляховский заявил, что вины Асмус в дискредитации российской армии нет. «Если бы я сомневался в ее невиновности, меня бы здесь не было», – сказал он.
Решение планируется вынести 14 сентября, заседание отложили по просьбе защиты и сменили на закрытый – прессу теперь на него не будут пускать.
Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении Асмус за дискредитацию российской армии. Артистку обвиняют в публикации негативного отношения к спецоперации на Украине в соцсетях.
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ
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Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населенного пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих.
Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», – отчитались в Минобороны.
«В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.
Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево ДНР личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161 районе.
В районе Григоровки ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Капитоловка, Липцы Харьковской области, Кирилловка, Сладкое, Валерьяновка, Новоандреевка ДНР, Скадовск Херсонской области и города Херсона.
Также перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской народной республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены 11 танков и более 220 военных ВСУ.
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