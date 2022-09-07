Британские СМИ: Стоимость жизни и климат волнуют людей в мире больше Украины

Согласно опросу, большинство респондентов в 16 из 22 крупнейших стран считают, что Россия должна покинуть территорию Украины, при этом наиболее приоритетными проблемами люди чаще называли климатический кризис и стоимость жизни, чем Украину, сообщает The Guardian.

Как сообщает портал «Опросы и замеры», в список «крупнейших стран» не вошла половина стран из G-0, но при этом были включены Молдавия, Сенегал и Нигерия.

«Хотя опрос ясно показывает, что Украина во всем мире рассматривается как менее важная проблема, чем климатический кризис и стоимость жизни, опрос не может утешить Россию. Например, также значительное большинство (49%) поддержали утверждение, что «военные преступления в основном совершаются Россией» по сравнению с 28%, поддержавшими точку зрения, что «военные преступления совершаются обеими сторонами», – приводит издание данные опроса.

Отмечается, что «мир требует от России ухода с оккупированной ею украинской территории, в том числе в некоторых странах, которые иногда считаются сочувствующими России, таких как Турция и Южная Африка». При этом в Сенегале, Индии, Индонезии и Сербии «менее 50% респондентов высказались за уход России».

Обеспокоенность особенно высока в Восточной Европе и большинстве стран G7. Однако немногие граждане считают войну главным глобальным приоритетом в Нигерии (21%), Индии (21%) или Колумбии, Египте, Мексике, Саудовской Аравии и Турции (менее 20%).

Только 22% респондентов в США включили Украину в тройку глобальных проблем. Больше респондентов в Кении (37%), чем в Германии (33%) или Франции (29%), оценили вторжение как главную глобальную проблему».

«Почти половина респондентов (49%) назвали инфляцию и стоимость жизни одной из трех главных проблем, стоящих сегодня перед их семьей и обществом, причем наибольшую озабоченность они вызывают в странах с высоким уровнем дохода. Стоимость жизни входит в тройку основных проблем в Сингапуре (76% респондентов), Великобритании (70%), Франции и Сербии (58%), Польше (57%), Германии (45%) и Японии (46%)», – говорится в публикации.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.