В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?5 комментариев
Россия и Китай решили создать комиссию по развитию Севморпути
Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути (СМП), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире Первого канала.
«Есть новость: принято решение о создании совместной комиссии по развитию СМП. С российской стороны это деятельность Росатома», – приводит его слова ТАСС.
Лихачев уточнил, что с китайской стороны ее возглавит министр транспорта Китайской Народной Республики.
Кроме того, Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.