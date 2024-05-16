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    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединится к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    10 комментариев
    16 мая 2024, 16:44 • Новости дня

    Россия и Китай решили создать комиссию по развитию Севморпути

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути (СМП), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире Первого канала.

    «Есть новость: принято решение о создании совместной комиссии по развитию СМП. С российской стороны это деятельность Росатома», – приводит его слова ТАСС.

    Лихачев уточнил, что с китайской стороны ее возглавит министр транспорта Китайской Народной Республики.

    Кроме того, Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

    Коментарии (9)
    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

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    16 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

    Он отметил, что уже в июне состоится большая встреча с китайскими автопроизводителями, на которую зарегистрировались более 40 компаний. По словам Титова, сторонам нужно встретиться, чтобы понять наиболее эффективный путь входа на российский рынок, передает ТАСС.

    Титов добавил, что сегодня можно говорить о «настоящем повороте на Восток».

    Отметим, что в Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний начались переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций.

    С российской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

    Также в переговорах участвуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель российско-китайского Делового совета Геннадий Тимченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор РЖД Олег Белозеров. В составе делегации России – президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, Олег Дерипаска, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, председатели правления «Роснано» и «Новатэка» Сергей Куликов и Леонид Михельсон, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель «Деловой России» Алексей Репик, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Россия и Китай назвали оптимальную форму решения кризиса на Украине

    Россия и Китай назвали диалог оптимальной формой решения украинского кризиса

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай отметили необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине и дальнейшую эскалацию конфликта, говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, которое подписали лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.

    Стороны призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу и подчеркнули важность диалога, который, по оценке двух стран, является оптимальной формой решения кризиса на Украине, передает ТАСС.

    «Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины», – говорится в заявлении.

    Китайская сторона выразила поддержку действиям России, направленным на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, по обеспечению своей безопасности и стабильности. Также Пекин выступил против вмешательства извне во внутренние дела России.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине.

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    16 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин встретился с Си Цзиньпином
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал китайский лидер Си Цзиньпин. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе делегаций.

    Программа государственного визита Путина в Китай официально начинается. В рамках официальной церемонии встречи Си Цзиньпин ждал президента России на площади, где выстроился почетный караул. Путин приехал к Дому народных собраний на «Аурусе». Лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации Китая и России, передает ТАСС.

    Кроме почетного караула и оркестра в церемонии принимали участие несколько десятков школьников. Они встречали Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний, передает РИА «Новости».

    С помоста Путин и Си Цзиньпин посмотрели на выступление Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. Прозвучали гимны двух стран. Церемония продолжалась около 15 минут. После Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний. Также было сделано совместное официальное фото.


    В зале Фуцзянь началась встреча в узком составе делегаций. С российской стороны в ней принимают участие глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов. Также во встрече участвуют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Напомним, Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (14)
    16 мая 2024, 07:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

    Отмечается, что в ходе переговоров Москва и Пекин подпишут совместные документы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Путин и Си Цзиньпин примут заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    После чего лидеры пообщаются в неформальной обстановке. Затем пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

    Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (9)
    16 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.

    В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.

    Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.

    Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.

    Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

    Коментарии (4)
    16 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона выразила поддержку российскому предложению о создании Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В заявлении указан пункт об укреплении кооперации двух стран в киноотрасли, Китай поддерживает предложение России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, передает ТАСС.

    Также Китай намерен в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.

    Также страны договорились расширять сотрудничество по туризму, создавая благоприятные условия для увеличения числа взаимных туристических поездок, говорится в заявлении.

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    16 мая 2024, 08:37 • Новости дня
    Песков назвал последствия участия Китая в конференции в Швейцарии по Украине

    Песков: Участие Китая не добавит конференции в Швейцарии по Украине результативности

    Tекст: Ольга Никитина

    Сбалансированный подход китайской стороны может лишь облагородить любую конференцию, однако именно мероприятию, которое планируется в Швейцарии и где собираются обсуждать ситуацию на Украине, это не добавит результативности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в комментарии телеканалу «РЕН ТВ» подчеркнул, что обсуждать украинское урегулирование без участия России не имеет смысла. Саму по себе конференцию нельзя расценивать как серьезную попытку нащупать пути к урегулированию.

    «Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия ценит мудрую позицию Пекина в отношении неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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    16 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности выстраивать двусторонние отношения с Москвой
    Си Цзиньпин заявил о готовности выстраивать двусторонние отношения с Москвой
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского лидера Владимира Путина в намерении выстраивать двусторонние отношения в правильном русле развития и разрабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.

    По словам Си Цзиньпина, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина является свидетельством того внимания, которое президент России лично и правительство уделяют китайско-российским отношениям, передает РИА «Новости».

    Председатель отметил, что это стало продолжением «доброй традиции контактов», напомнив, что сам тоже после собственного переизбрания на пост председателя выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что за 75 лет установления дипломатических отношений Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами.

    Также он заверил, что Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие, а также расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества.

    Напомним, Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

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    16 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

    Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, говорится в совместном заявлении, опубликованного на сайте Кремля.

    Как говорится в заявлении, Москва и Пекин будут углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений, регулярно проводить совместные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, передает РИА «Новости».

    Ранее Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны.

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    16 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин извинился в Китае перед переводчиком

    Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, извинился перед переводчиком за длинную реплику, он признался, что чувствует себя в Пекине как дома.

    Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.

    Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.

    «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.

    Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».

    «Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.

    Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

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    16 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.

    Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.

    Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

    Коментарии (0)
    16 мая 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – приводит его слова ТАСС.

    В присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегации подписали десять совместных документов на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств. С китайской стороны документы подписывали представители аналогичных структур КНР.

    Среди подписанных соглашений – концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    16 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед началом переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину о «начале урожаев» в Китае.

    Си Цзиньпин рассказал Путину, что в Китае «начались урожаи». «Отлично», – сказал в ответ глава Российского государства. Кроме того, президент России оценил проход почетного полка и военного оркестра, подняв большой палец вверх, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал Си Цзиньпин. Стороны начали переговоры в узком составе делегаций.

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