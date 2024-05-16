В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Украинских военнообязанных решили промаркировать штрих-кодами
Украинским мужчинам будет присваивать штрих-коды при обновлении военных билетов
На Украине мужчинам, которые в соответствии с новым законом о мобилизации обновят свои военно-учетные данные, будет присвоен штрих-код, сообщили местные СМИ.
Как пояснила «Судебно-юридическая газета», штрих-коды будут вклеиваться в военные билеты, чтобы при проверке документов на улице можно было сразу вычислить тех, кто не явился в военкомат. Также штрих-код будет автоматически генерироваться электронной системой «Оберег», передает ТАСС.
Новый закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, обязывает всех украинских мужчин, за исключением тех, кто имеет отсрочку или бронь, обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней. Военные билеты при этом необходимо иметь при себе постоянно.
В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база для нового военно-учетного документа единого образца. Документы старой формы останутся в силе, но в них будут внесены отметки об обновлении данных.
Между тем в одесской маршрутке произошел очередной случай силового задержания военнообязанного сотрудниками военкомата. Как пишет «Страна», люди в военной форме набросились на пассажира, скрутили ему руки, а потом затолкали в служебную машину и увезли. По словам одной из пассажирок, сотрудники военкомата распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а ей угрожали разбить телефон и оскорбляли.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном реестре военнообязанных 2 апреля. В реестр будут вноситься личные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, включая паспортные данные, информацию о судимости, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, наличие огнестрельного оружия, водительских прав и выездах за границу. Реестр «Оберег» будет иметь доступ к базам данных налоговой службы, пенсионного фонда и других государственных органов.
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что украинские власти совершили серьезную ошибку, отложив принятие закона о мобилизации.