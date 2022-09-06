Авербух раскрыл секрет успеха участникам финала конкурса «Лидер XXI века» в Казани

Секрет успеха заключается в труде, а здоровые амбиции мотивируют в жизни, рассказал продюсер ледовых шоу Илья Авербух на встрече с участниками финала конкурса «Лидер XXI века» – полуфинала «Большой перемены» в Казани.

«Раньше я говорил себе – не буду ничего смотреть, чтобы заставить свой мозг что-то придумать. Но пару раз я нарывался на то, что мне казалось, что я это придумал. А потом я где-то видел, что это кто-то за меня уже сделал. Обычно говорят, все стихи написаны, лучше Пушкина уже не выйдет, и лучше классиков мы уже не напишем музыку. Но мы можем на это дать совершенно новое, светлое, свежее дыхание. Вот здесь я беру вдохновение. Как точку опоры мы берем то, что уже сделано до нас и чуть-чуть туда уже привносим», – так Авербух ответил на вопрос участников конкурса, где берет вдохновение. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Олимпийский чемпион рассказал и о том, как ему удалось осуществить мечту – поставить ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в Вероне, на родине героев. Этому даже не помешал сильный дождь. Он отметил важность командной работы в достижении успеха, в частности, в испытаниях, которые начнутся 7 сентября для участников «Большой перемены».

А на вопрос участников «Большой перемены» о том, чье выступление из фигуристов на Олимпийских играх в Пекине было лучшим по мнению Ильи Авербуха, спикер не стал выделять конкретных спортсменов, а подчеркнул, что лучшей была сборная России по фигурному катанию:

«Наша команда выступила блестяще. Именно в команде мы выиграли золото в Пекине. У нас фантастические девчонки, в порядке занятых мест перечислю, – это и Анечка Щербакова, и Саша Трусова, и Камилла Валеева, и Лиза Туктамышева, и те, кто не доехали до Олимпиады. У нас так получилось, что золотая плеяда – и катались все абсолютно великолепно в танцах на льду, в парном катании Тарасова-Морозов показали лучшее свое выступление, Синицына-Косолапов – потрясающие, Степанова и Букин – недооцененные. Об этом можно говорить часами, но несмотря на то, что нас, я считаю, абсолютно несправедливо не допускают до соревнований – мы все равно лучше всех и нас не запретить!» – ответил Авербух.

В финале встречи Илья Авербух рассказал, что свою команду формирует по принципу создания семьи, но предъявляет к его членам повышенные требования.

«Лидер – это внутренняя история. Ты просто в себе чувствуешь, что ты можешь или не можешь. Лидер должен брать ответственность. Например, сказать: «Так, мозговой штурм, все думаем: а твое название, а твое?» А потом, когда это превращается уже из обсуждения в балаган, лидер говорит: «Стоп! Будет вот так». Лидер должен брать на себя ответственность и чуть-чуть стратегически смотреть вперед, и тогда команда будет ему доверять!».

В этом году в Казани проходит 20-й Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» вместе с полуфиналом конкурса «Большая перемена». В нем участвует более 500 школьников из разных городов России. Победа в «Большой перемене» достанется 300 участникам, ученикам 11 классов. Им выплатят по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы для поступления в вузы.