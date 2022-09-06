Общественные штабы в регионах полностью готовы к наблюдению за выборами

В последнюю неделю перед Единым днем голосования открываются центры, где будут вестись прямые трансляции с избирательных участков, готовятся группы экспертов и проводятся консультации с наблюдателями, сообщили общественные штабы по наблюдению за выборами.

По словам, модератора совещания с членами Общественной палаты России и представителями Ассоциации НОМ, главы координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, регионы полностью готовы к наблюдению за предстоящими выборами. «Продолжаем работать, как и всегда, с соблюдением всех демократических норм, несмотря на беспрецедентную кампанию Запада против России», – обратился к общественным штабам Григорьев, сообщается на сайте НОМ.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, посетив более 15 субъектов России, рассказал, что общественные наблюдатели, действительно готовы стоять на страже прозрачности выборов. При этом, обратил внимание правозащитник, нужно «продолжать готовиться к мощным информационным вбросам и помнить о том, что все возможные провокации нуждаются во внимании и правовой оценке экспертов».

О возможных «мишенях» дискредитации выборов общественным штабам рассказала член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Так, например, необходимо, чтобы наблюдатель четко владел информацией об особенностях правовых статусов участников выборов, наблюдал за работой членов комиссий со стационарными и переносными ящиками для голосования, а также реестром избирателей. «Все эти вопросы провокаторы на участках использовали в своих целях на выборах прошлых лет. Мы со своей стороны готовы оказывать правовую помощь в разрешении внештатных ситуаций», – подчеркнула она.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова рассказала, что к предстоящим выборам подготовка наблюдателей полностью завершена – от ОП региона на участки будут направлены более трех тысяч человек. Также круглосуточно с 9 по 11 сентября и по отдельному графику в предыдущие дни в регионе будет открыт Центр общественного наблюдения, где все желающие смогут просмотреть онлайн-трансляции с избирательных участков и где будет вестись прием и обработка всех сообщений о ходе голосования. «Также в дни выборов во все 44 муниципальных образования будут выезжать 126 мобильных групп для оперативной проверки обстановки на участках – для нас это очень важно», – подчеркнула Попова.

В Свердловской области общественные наблюдатели будут работать также на всех участках. Как подчеркнул председатель Общественной палаты региона Александр Левин, выборы пройдут под тотальным независимым контролем: «На площадке Центра общественного наблюдения будет организована связь со всеми общественными наблюдателями, проведем несколько видеоконференций с ОП муниципальных образований, будем внимательно следить за процессом голосования видеокамеры, которые будут установлены на самых крупных избирательных участках региона».

Общественный штаб в Республике Северная Осетия-Алания, состоящий из 27 авторитетных экспертов, полностью готов к мониторингу выборов. По словам главы регионального Общественного штаба Нины Чиплаковой, штабы по наблюдению за ходом голосования созданы и в каждом из районных центров. «Открытие Центра общественного наблюдения у нас назначено на 8 сентября. Мы пригласим представителей СМИ, которым расскажем обо всех возможностях независимого наблюдения», – сообщила Чиплакова.

Общественный штаб по наблюдению за муниципальными выборами в Москве будет открыт для наблюдателей, парламентских и непарламентских партий, а также всех желающих. Об этом на мероприятии рассказал глава Общественного штаба Вадим Ковалев. «Мы завершили набор в Корпус наблюдателей, всего на участки выйдут более 9 тысяч человек. В штабе будет возможность отмотать видеозапись и принять решение по итогам увиденного. Кроме того, в штаб будет выведена нода-сервис наблюдения за дистанционным электронным голосованием», – рассказал Ковалев.

Председатель Комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, доктор политических наук Владимир Зорин уверен, что сентябрьские выборы пройдут при высоком уровне независимого контроля и регионы будут вести мониторинг хода голосования от открытия первых участков и до подведения итогов выборов.