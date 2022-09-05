За сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожены 11 танков и более 220 военных ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Кроме того, высокоточным оружием в районах населённых пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады. В районе населенного пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше 1,5 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня «HIMARS» производства США», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.

В районе населенного пункта Краснополье Донецкой народной республики (ДНР) сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено более 50 военнослужащих ВСУ», – отчитались в Минобороны.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артtмовск ДНР, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области. В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», – сообщил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкое, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле ДНР, в том числе один «Байрактар-ТБ2». В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США. Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5304 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что за двое суток в Херсонской области уничтожено четыре самолета, 63 танка и более 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ.

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