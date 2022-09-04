В Словакии ловят сбежавшего из зоопарка на Украине тигра

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4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 11:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Словакии ловят сбежавшего из зоопарка на Украине тигра
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Тигр, сбежавший из зоопарка на Украине, создал угрозу для безопасности жителей села Улич в Словакии, расположенного близ словацко-украинской границы, сообщила братиславская газета «Правда».
Власти призвали жителей Улича быть осторожными и немедленно сообщить им, если увидят тигра.
«Просим всех [жителей села] проявить осторожность и ограничить выходы из своих домов», – передает ТАСС обращение старосты Улича.
Напомним, в марте волонтеры штаба #МыВместе начали помогать зоопаркам на освобождаемых территориях Украины. В апреле зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России. В мае для холодильников с питанием, предназначенным для хищников зоопарка Мариуполя, из России был отправлен электрогенератор.
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.
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ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.
«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.
В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.
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ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».
Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР.
В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS
Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
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Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено
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Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили власти Энергодара.
«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
Ранее Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС.
Также ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Стали известны подробности попытки захвата Запорожской АЭС украинским десантом
Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.
«Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца.
По словам Скифа, десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиация уничтожила передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.
Скиф отметил, что противнику оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».
Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.
Ранее Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
До этого в четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
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Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
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Блогер Анатолий Шарий раскритиковал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовном наказании за участие в референдумах на освобожденных Россией территориях Украины.
Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины.
«Такого я не припоминаю. За организацию – было, но чтобы за участие...», – недоумевает Шарий. По его словам, можно и за жизнь в неподконтрольных Украине территориях «срок давать», например – 12 лет. «При входе русских в город не застрелился – 8 лет», написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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Макаревич отреагировал на включение его в список иноагентов
Музыкант и один из основателей группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) отреагировал на включение его в реестр иноагентов.
«Ну, наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу, и где за это платят», – написал музыкант в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы «Машина времени» в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».
Между тем, сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
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В Минобороны предупредили об угрозе распыления химвеществ Украиной при помощи БПЛА
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Киев запросил у производителя беспилотников «Байрактар» возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, запрошенные Киевом беспилотники «Байрактар» с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.
Также Кириллов заявил, что в США были запатентованы технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых.
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
Ранее ударный сверхзвуковой беспилотник турецкой компании Baykar Makina презентован на авиационно-космическом фестивале Teknofest, который открылся в городе Самсун на черноморском побережье Турции.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
В Новой Каховке сработала российская система ПВО
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке в субботу вечером, сообщили в администрации города.
«В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
Накануне на водном элеваторе у Новой Каховки после обстрела ВСУ начался крупный пожар. В четверг российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Новую Каховку. В ночь на среду ВСУ ночью обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Во вторник западные районы Новой Каховки остались без электричества и газоснабжения после обстрелов Херсонской области украинскими военными. Днем ранее Новая Каховка осталась без электричества и водоснабжения после обстрела ВСУ. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, продолжается лишь подготовка школ к учебному году.
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Ветеран спецназа: СБУ и ГУР ВСУ вербуют беженцев на западе Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР ВСУ) активно работают с беженцами, которые эвакуировались на запад Украины, но находятся в рамках призывного возраста, заявил ветеран спецназа Сергей Козлов.
«Им вручают повестки о призыве. Это верная дорога в тероборону на передовую с высокой вероятностью получить билет в один конец. Однако есть альтернатива. Украинские спецслужбы вербуют их для совершения диверсий на военных объектах, находящихся на освобожденной территории Донбасса и Украины, а также на объектах гражданской инфраструктуры», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов газете ВЗГЛЯД.
«По моим сведениям, сумма вознаграждения достигает 1 млн гривен в зависимости от ценности объекта и установленных расценок. Те же, у кого для диверсий смелости маловато, могут просто заниматься сбором разведывательной информации о дислокации ВС России на подконтрольной им территории. Эти сидят на окладе 100 тыс. гривен. Согласившиеся получают легенду, недостающие документы и помощь в возвращении на территорию, освобожденную союзными войсками», – добавил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – сообщили в Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом.
Лидер французской партии призвал запретить военную пропаганду Киева
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль к международному сообществу запретить распространение военной пропаганды со стороны властей Украины.
«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером», – приводит ТАСС комментарий лидера французской партии «Патриоты» по поводу недавнего телевизионного выступления Руаяль, в котором она осудила попытки Киева с помощью военной пропаганды помешать мирным переговорам.
По мнению лидера «Патриотов», Руаяль имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды. «Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимал пост в 2002–2004 годах) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», – напомнил Филиппо. Франция, убежден он, «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».
Ранее в субботу ассоциация Stand With Ukraine пообещала пожаловаться на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за осуждения пропаганды войны через страх со стороны властей Украины. В четверг Руаяль, дважды входившая в состав французского правительства и баллотировавшаяся на выборах президента Франции, заявила, что военная пропаганда Киева преследует две цели. По ее мнению, это воздействие на украинских военнослужащих для их мобилизации и создание препятствий на пути мирного процесса. Отметив бездоказательность пропагандистских утверждений украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистское сообщество установить запрет на «инструментализацию страха путем пропаганды».
Ранее СМИ призвали президента Украины Владимира Зеленского признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.
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