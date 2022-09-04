Ветеран спецназа: СБУ и ГУР ВСУ вербуют беженцев на западе Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР ВСУ) активно работают с беженцами, которые эвакуировались на запад Украины, но находятся в рамках призывного возраста, заявил ветеран спецназа Сергей Козлов.

«Им вручают повестки о призыве. Это верная дорога в тероборону на передовую с высокой вероятностью получить билет в один конец. Однако есть альтернатива. Украинские спецслужбы вербуют их для совершения диверсий на военных объектах, находящихся на освобожденной территории Донбасса и Украины, а также на объектах гражданской инфраструктуры», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов газете ВЗГЛЯД.

«По моим сведениям, сумма вознаграждения достигает 1 млн гривен в зависимости от ценности объекта и установленных расценок. Те же, у кого для диверсий смелости маловато, могут просто заниматься сбором разведывательной информации о дислокации ВС России на подконтрольной им территории. Эти сидят на окладе 100 тыс. гривен. Согласившиеся получают легенду, недостающие документы и помощь в возвращении на территорию, освобожденную союзными войсками», – добавил ветеран спецназа.

В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – сообщили в Минобороны.

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом.