Туроператоры решили вернуть средства за путевки мобилизованным гражданам

Российские туроператоры готовы возместить денежные средства за путевки клиентам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В компании Tez Tour заявили, что для того, чтобы возместить денежные средства в полном объеме по аннулированным турам тем клиентам, которые получили повестки и мобилизационные предписания, необходимо вместе с запросом на отмену бронирования приложить соответствующие официальные документы.

«Так как обращения поступают ежедневно, в компании в настоящий момент производят обработку заявлений от туристов и подсчет средств к возврату», – приводит ТАСС сообщение Tez Tour.

Туристы, чей тур отменен по причине мобилизации, получат возвраты в приоритетном порядке при предоставлении подтверждающих документов, сообщили в пресс-службе Anex Tour. Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сказал, что компания вернет деньги всем туристам, которые откажутся от туров. Причем это касается аннуляций по любой причине.

«Основные аннуляции приходятся не на мобилизованных, а на поменявших свои планы туристов, их значительно больше. По нашей компании аннулировано около 10% туров с 1 октября, сумма возвратов – несколько десятков миллионов рублей, финансовых проблем это не создаст. Около половины аннулированных туров – это туры с кешбэком», – подчеркнул Ромашкин.

Все службы туроператора «Интурист» максимально лояльно и гибко относятся к заявкам, в которых причиной аннуляции тура является запрет на выезд за рубеж или повестка из военкомата, сообщили в пресс-службе компании. При предъявлении соответствующих документов туроператор делает все от него зависящее для минимизации штрафов и возврата наибольшей суммы за несостоявшийся тур, проводит переговоры с отелями и авиакомпаниями для снятия выставляемых штрафов. Однако не все зарубежные поставщики готовы идти навстречу и отменять выставленные штрафы, отметили в «Интуристе».

Доля отмененных туров, причиной которых стала повестка из военкомата, в общем количестве аннуляций «Интуриста» незначительна, добавили в компании.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство направило туроператорам и отельерам письма с просьбой оказывать максимальное содействие мобилизованным гражданам и в приоритетном порядке возвращать им денежные средства за туры и брони в отелях, по возможности, без удержания фактически понесенных расходов.

Глава ведомства призвала бизнес искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что намерен в ближайшее время направить обращение в Ростуризм с просьбой о брони от мобилизации для специалистов туристической отрасли.

Вместе с тем, по его словам, объем продаж российских туроператоров за последнюю неделю сократился от 30% до 50% после объявления частичной мобилизации.

«Разъяснения, которые мы вчера получили, говорят о том, что туристы, точнее, граждане нашей страны, даже находящиеся в запасе, спокойно могут перемещаться по стране. <…> Те показатели, которые мы фиксировали последнюю неделю, говорят о том, что туроператоры, объем продаж туроператоров, причем и по выезду, и по внутреннему туризму, за эту неделю сократился от 30% до 50%. За прошедшую неделю значительно выросло число аннуляций уже приобретенных туров», – отметил Уманский.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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