Вучич объяснил отказ Сербии вводить санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с президентом Словении Борут Пахором заявил, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России.

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения – да (признанием независимости самопровозглашенного Косово – прим.ВЗГЛЯД)», – приводит РИА «Новости» ответ Вучича на вопрос об отказе Сербии поддержать санкции против России.

Он также задал ответный вопрос, почему тогда Сербия не вводит санкции против дружественной Словении, Франции или США.

Президент Словении один из немногих, кто понимает позицию сербский властей, добавил он.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, как Сербию вынуждают предать Россию.

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